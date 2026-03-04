Hugo Morales dio su favorito para Nacional vs. Millonarios

El juego entre Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana ha traspasado fronteras. En todo el continente están pendientes de lo que sucederá en uno de los juegos más importantes en Colombia y que se ha catalogado como el partido de la “temporada” por muchos jugadores de ambas escuadras.

Uno de los que se refirió a lo que será este juego en el estadio Atanasio Girardot fue Hugo Morales, exjugador con pasado con Atlético Nacional, que dio su punto de vista de lo que se comienza a vivir previo a este juego que ha paralizado a toda la ciudad de Medellín.

Hugo Morales y un amor profundo por Atlético Nacional

En conversación con Win Sports, el exjugador argentino dio su posible ganador en el juego de Copa Sudamericana, afirmando que el vencedor de este compromiso será Atlético Nacional, pues a pesar de que enfrenta un gran rival, la localía ayudará para pasar la gran prueba.

“Hoy un gran partido para verlo y disfrutar; obviamente, gana Atlético Nacional. Quisiera retroceder el tiempo para estar ahí con ellos (…) Llevo un profundo amor por Nacional. Ojalá que sea un lindo partido y gane Atlético Nacional”, aseguró el argentino sobre el juego de Copa Sudamericana.

Cabe mencionar que Hugo Morales también estuvo en la sede deportiva del cuadro antioqueño previo a lo que será este juego, logrando compartir con varios jugadores y dejando un mensaje de apoyo para lo que será este partido, el cual tendrá todos los ojos de Sudamérica.

Hugo Morales y una confesión que sorprendió a los hinchas de Nacional

Por otro lado, el argentino hizo una confesión que sorprendió a los hinchas de Atlético Nacional y a varios de Argentina, pues aseguró que le hubiese gustado retirarse en el equipo antioqueño, pues su estadía en Medellín fue muy amena, convirtiéndose en un aficionado más de la escuadra antioqueña.

“Estuve a un paso de jugar en River o en Boca. Me hubiese gustado retirarme acá en Nacional (…) Cuando me fui a Millonarios no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, me fui triste de acá y me hubiese gustado que me dijeran quédate acá en Nacional”, aseguró el argentino.