Gustavo Puerta sin rodeos: "Para ser campeones del mundo debemos ganarle a cualquiera"

Gustavo Puerta estuvo en entrevista con Carlos Antonio Vélez este martes 2 de diciembre en la edición de Planeta Fútbol. El jugador colombiano del Racing de Santander en la segunda división española habló al detalle sobre su presente futbolístico y su recorrido profesional.

Lea también: Puerta no da nada por seguro en la selección: “Trabajo para volver en marzo”

El futbolista que surgió en el Torneo Betplay con el Bogotá Fútbol Club habló sobre todo lo que ha sido su adaptación al balompié europeo. El jugador llegó inicialmente a Inglaterra para después dar el salto a Alemania, donde fue campeón con el Bayer Leverkusen y ahora con su presente en suelo español

En otras noticias

EQUIPOS QUE NUNCA HA ENFRENTADO COLOMBIA EN UN MUNDIAL

Su adaptación a Europa y la posibilidad de competir en España, Inglaterra y Alemania

"Soy un privilegiado de haber estado en estas tres ligas y competir en tres países diferentes. Alemania es muy directa, se juega muy al físico, en Inglaterra es más rápido y de ganar segundos balones, en España desde el último hasta el primero quieren salir jugando. Es una liga muy dinámica que no da tiempo para pensar mucho. Di un muy buen equipo que siempre quiere salir a proponer y eso se acopla al estilo de juego mío".

Las enseñanzas y su trabajo bajo el mando de Xabi Alonso

"Cada liga y país te ensaña diferentes cosas. Tuve el privilegio de jugar en Inglaterra y Alemania. Ahorita que traje lo aprendido a España me ha servido muchísimo. El haber tenido a un técnico que fue uno de los mejores en mi posición y eso me sirvió mucho. Aunque no tuve muchos minutos, todo lo que viví me hizo aprender mucho, cada detalle, el camerino y demás".

Su debut en la Selección Colombia y su posición de cara al Mundial 2026

"La verdad que muy contento de haber debutado en la Selección había venido trabajando mucho para este momento. Muy feliz por haber marcado gol, es un momento muy feliz para la carrera de cualquier jugador, además haber debutado y marcado gol es algo especial para cualquier jugador. Seguir trabajando para poder estar presente y si dios quiere hacer parte en la lista de marzo".

Su presencia en la lista final del Mundial 2026

"El profe y el cuerpo técnico siempre ha estado pendiente de mí. Hay que hacer las cosas bien, esto se gana con el trabajo en el club en cada partido. La idea es hacer todo bien para estar nuevamente en el mes de marzo. Creo que el estar compitiendo, el estar jugado es un plus para uno, el poder estar ahí en la Selección. Como lo dije antes es seguir trabajando y haciendo lo mejor y seguir jugando para estar ahí en la convocatoria".

La decisión clave para llegar a la tricolor

"Cuando das el paso a Europa es una realidad diferente donde ya compites con jugadores de talla mundial. Hay es donde comienza el proceso y todo te obliga a mejorar, a hacer cosas extra para estar en ese nivel. La decisión de venir al Racing de Santander fue por el sueño que siempre he tenido de jugar un Mundial con mi país. Todo se ha venido dando, la convocatoria, el debut y el gol. Creo que tomamos la mejor decisión para poder estar más cerca de eso".

Posibles rivales de Colombia en el Mundial

"La verdad, si tú quieres ganar un Mundial, tienes que estar preparado para jugar con cualquier equip que te toque. El rival que toque hay que estar preparado y nosotros estamos preparados para eso. El rival que nos toque tenemos que enfrentarlo y ganarlo con ayuda de Dios. Me gustaría enfrentar a Neymar o Cristiano, los jugadores que uno soñaba con jugar desde niño".