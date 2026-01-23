Habló el DT de Vasco da Gama: esto pasará con Marino Hinestroza

Marino Hinestroza sigue escribiendo un nuevo capitulo en el mercado de fichajes del fútbol sudamericano al haberse caído la transferencia a Boca Juniors y comenzar a sonar fuertemente para jugar con Vasco da Gama, el cual demostró mucho interés y una oferta económica seria.

El delantero caleño tendrá que esperar para arribar al cuadro 'xeneixe', pero aún así la oportunidad de arribar a Brasil para portar la camiseta de con un grande se tenía que aprovechar, en especial cuando su llegada está llena de impresiones positivas en donde el propio técnico ansía su fichaje, tal como lo dio a conocer con unas recientes declaraciones.

DT de Vasco da Gama espera con ansias el fichaje de Marino Hinestroza

La temporada deportiva en el fútbol brasileño está comenzando poco a poco con el Campeonato Carioca, entre otros que ayudan como preparación para lo que será el Brasileirao. Aún así, Fernando Diniz, ya ha comenzado a darle rodaje a la plantilla que tendrá a cargo durante 2026, aunque todavía le haría falta una figura indispensable en la zona ofensiva como lo es Marino Hinestroza.

El director técnico del Vasco da Gama, Fernando Diniz, habló con respecto a la futura contratación de Marino Hinestroza y se mostró bastante satisfecho con el papel que podría llegar a desempeñar en el equipo.

También destacó que, aunque también cuenta con un colombiano en la misma posición, Carlos Gómez, no se terminarán opacando, sino que será un complemento para la zona ofensiva.

"Hinestroza es un jugador con características similares a las de Andrés Gómez, un jugador rápido, con mucha energía física y buena técnica, que estuvo dos años en la cantera del Palmeiras. El año pasado lo seguimos más de cerca en Atlético Nacional. Ya habíamos intentado fichar a Hinestroza durante el mercado de fichajes de mitad de año. Creo que es un jugador con todas las de la ley para venir a ayudarnos".

Así fue la negociación de Vasco da Gama por Marino Hinestroza

Vasco da Gama habría adquirido el 80% de los derechos del jugador, habiendo quedado el 'verde paisa' con un 20%. Con todo resuelto en las negociaciones, a este momento, solo queda por oficializar el fichaje que seguramente se dará en próximos días. El extremo recalará en Vasco da Gama por una duración de cuatro años. Su contrato se firmará hasta 2030 y dependiendo de los resultados, podrían extenderle su vínculo.