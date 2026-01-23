David González inició un nuevo reto deportivo con América de Cali en la Liga BetPlay y todo va encaminado a que su paso será exitoso, no solo por lo que vivió en el primer semestre dirigiendo desde afuera del banquillo técnico, sino también por el gran debut que tuvo en la Liga BetPlay de apertura 2026 al golear en el Pascual Guerrero a Internacional de Bogotá.

Las expectativas con el estratega antioqueño son demasiado altas, en especial porque también cuenta con una plantilla que, aunque hizo pocos fichajes, mantiene una buena base de jugadores que ilusionan. González también se ha mostrado bastante entusiasmado con el proyecto y una de las extrañas motivaciones para sacarlo adelante es justamente el mal momento que vivió con Millonarios.

David González se desahogó tras su mal momento en Millonarios

El paso de David González por la escuadra 'embajadora' estuvo llena de buenos y malos momentos, principalmente de los negativos para los hinchas, quienes no quedaron contentos con el antioqueño que siempre los llevaba hasta instancias finales, pero en los momentos más decisivos se cometían errores que les terminaba costando la eliminación.

González ya contaba con experiencia previa dirigiendo a Medellín, pero aún así en Millonarios fueron más exigentes con él, hasta el punto en el que las directivas y el cuerpo técnico decidieron dar por finalizado su vínculo el 21 de agosto, no solo por el bien del equipo, sino también por el de González, el cual ya estaba recibiendo mucha presión que le podía salir caro.

David salió de Millonarios, pero "cayó de pie" en el cuadro 'escarlata', aunque recientemente recordó su paso por el cuadro 'embajador' y lo tomó como un proceso de aprendizaje que fue difícil, en el que casi sale "crucificado", pero que ahora sirve para el proyecto que tiene en el que quiere salir campeón.

“¿Será que uno aprende de los supuestos errores? En Bogotá casi me crucifican por decir cosas que la gente no está preparada para escuchar. Millonarios fue una escuela muy dura. Ahí entendí muchas cosas que hoy me sirven. ¿Para qué estamos? Para hacer lo que América tiene que hacer, el nombre de este equipo siempre tiene que estar arriba. Ya venir a decir si seremos campeones, en otro momento lo hablaremos”





Próximo partido de David González con América

El siguiente reto del experimentado técnico de 43 años será en la segunda fecha de la Liga BetPlay cuando tenga que visitar en el Estadio La Independencia a Boyacá Chicó el sábado 24 de enero sobre las 20:30 hora local.



