River Plate

Halagos a Quintero y pullas para River: ¡la pelota siempre al 10!

El equipo del mediocampista de la Selección Colombia juega el próximo domingo por el campeonato local contra Vélez Sarsfield.
Camilo Nieto
Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate.
Un solitario gol de penalti convertido por el colombiano Juan Fernando Quintero en el minuto 87 le permitió a River superar su debut en Copa Argentina e imponerse por 1-0 ante Ciudad de Bolívar. El colombiano sigue llenando de halagos, el mediocampista, fundamental.

Juan Fernando Quintero se lleva todos los halagos en Argentina: figura acaba con River Plate

Luego de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura local, el Millonario tuvo que sufrir hasta el final para imponerse ante un rival recién ascendido a la segunda división del fútbol argentino, en un duelo disputado en el Estadio Único del Parque La Pedrera de Villa Mercedes.

¡Comenzó la MLS! James lidera la lista de las nuevas estrellas

En los dieciseisavos de final de este torneo River se enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata, que a primer turno de este martes derrotó por 3-0 a San Miguel con goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Lucas Brochero, en contra de su valla.

En el tercer duelo disputado esta jornada, Tigre ratificó su gran andar en este 2026 y se impuso por 2-0 ante Claypole con los tantos de Ramón Arias y David Romero, para citarse en los 16avos de final con Independiente Rivadavia de Mendoza, el campeón defensor, que viene de eliminar por 2-0 a Estudiante de Buenos Aires.

Por el campeonato local tienen un duro rival: Vélez Sarsfield

La Copa Argentina continuará la próxima semana con el duelo del martes entre Boca e Independiente de Chivilcoy y los cruces de miércoles: San Martín de San Juan-Deportivo Madryn y Godoy Cruz-Deportivo Morón.

El Mago Capria, referente del fútbol argentino, dejó un par de buenas frases sobre el equipo de Gallardo, pero los aplausos se los quedó el mediocampista colombiano: "Para mí el mejor futbolista es Juan Fernando Quintero. Cuando tenga el apoyo de sus compañeros en velocidad mental mejora por 1000 al equipo”.

