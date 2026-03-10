Hansi Flick protagoniza polémica en Barcelona a puertas de la Champions League

El FC Barcelona vive un momento clave en su historia institucional con la celebración de las elecciones para elegir a su nuevo presidente en 2026, un proceso que definirá el rumbo deportivo, económico y social del club durante los próximos años.

}Los socios de la entidad azulgrana están llamados a las urnas el 15 de marzo, en una jornada que se perfila como decisiva para el futuro de uno de los clubes más importantes del fútbol mundial, pero la verdad es que para Hansi Flick esta situación no tiene mayor relevancia, mucho menos a puertas de afrontar la Champions League.

Flick solo piensa en los octavos de final de la Champions

En total, más de 100.000 socios con derecho a voto pueden participar en esta elección, que se desarrollará en diferentes sedes ubicadas en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Andorra. El objetivo de esta distribución es facilitar la participación y reforzar el modelo democrático que caracteriza al club catalán, donde los propios socios deciden quién dirige la institución.

En el proceso electoral destacan varias candidaturas, aunque las principales miradas están puestas en el duelo entre Laporta y el empresario catalán Víctor Font, quien ya compitió en las elecciones de 2021. Font busca convencer a los socios con un proyecto enfocado en una gestión más estructurada y en una visión a largo plazo para el club.

Tras esta tensión que hay en la mesa directiva del club, fue consultado Hansi Flick con respecto a sus preferencias para la presidencia de Barcelona, pero la respuesta del entrenador alemán fue polémica, ya que dejó de lado el tema principal y se enfoca en el partido de Champions League contra Newcastle.

"Solo me centro en el partido. Estamos en un buen hotel, con buena atmósfera y venimos de Bilbao directamente. Seguro que tras el partido no me preguntaréis por eso".

¿Cuándo serán los partidos entre Barcelona vs Newcastle de Champions League?

Los partidos entre FC Barcelona y Newcastle United por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se jugarán en marzo en una serie de ida y vuelta.