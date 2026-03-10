James acabó la espera: confirmó cuándo debutará oficialmente con Minnesota United

El colombiano James Rodríguez debutará el próximo domingo con el Minnesota United ante los Vancouver Whitecaps, anunció el jugador en una transmisión de streaming, donde afirmó sentirse cómodo en su nuevo club de la MLS.

Invitado a ver el primer partido de la temporada del Atlético Parceros FC, su equipo de la Kings League, James cruzó algunas palabras sobre su presente con Angerson García "Pelicanger", con quien copreside el club en la liga de fútbol 7 gestionada por streamers y personalidades de internet.

El exjugador del Real Madrid, Bayern de Múnich, entre otros clubes, saludó a través de una videollamada y pronto se excusó por no poder acompañar la transmisión en el siguiente partido de sus pupilos.

"El próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar", dijo el colombiano. A lo que su socio le preguntó si debutaría con el Minnesota United.

"Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver", respondió el mediocampista.

La noticia, en boca del propio '10' de la selección cafetera, se da un día después de que su debut con Minnesota se aplazara por segunda vez, primero por decisión técnica y luego por una contusión que lo sacó de la convocatoria del partido del sábado, en el que su club cayó 3-1 ante el Nashville SC.

Sobre si está cómodo en su nuevo club, Rodríguez le respondió a su socio: "Bien. Está bueno esto por acá".

El estreno del zurdo colombiano, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la selección colombiana.

Su contrato finaliza en junio, cuando arranca el Mundial de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

James, presentado a la afición un mes atrás, había estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación a un equipo que sin él suma cuatro puntos en las tres primeras fechas.

Con la derrota del sábado, Minnesota sigue en la décima plaza de la Conferencia Oeste.

El del domingo entre Müller y Rodríguez será el reencuentro de dos exestrellas del Bayern, que compartieron plantel entre 2017 y 2019.

LOS RESULTADOS DEL MINNESOTA UNITED DESDE QUE JAMES RODRÍGUEZ LLEGÓ

Esta será la cuarta salida del Minnesota United en la presente MLS y la segunda posibilidad para James Rodríguez de debutar como nuevo jugador del equipo minesotano. El cucuteño no puo estar en el primer partido de la temporada ante el Austin FC con un empate a dos goles.

Había llegado recientemente, no tenía entrenamientos encima y no fue de la partida en condición de visitante con el Austin. Luego, el Minnesota United jugó en casa en la primera victoria del club de James Rodríguez. El colombiano fue convocado, pero no sumó ningún minuto quedándose relegado en el banquillo de suplentes.

Cameron Knowles, entrenador neozelandés lo había convocado en la tercera fecha en Nashville. Hizo parte de la delegación viajera, pero en últimas horas del partido se cayó de la lista definitiva. No pudo estar ni en el banquillo cuando se especulaba que iba a ser su debut.

En el único partido en el que estuvo, el Minnesota salió victorioso. Ahora esperará ser titular o, por lo menos, sumar minutos cuando visiten al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.