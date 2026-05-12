El futuro de Harry Kane en el Bayern Múnich comienza a tomar fuerza nuevamente tras la eliminación del conjunto alemán en la UEFA Champions League. De acuerdo con información revelada por periodistas de Sport Bild, el delantero inglés había solicitado aplazar cualquier conversación relacionada con una renovación contractual mientras el club siguiera compitiendo en el torneo europeo.

Harry Kane desperdició una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja del Bayern al fallar un penalti

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Bayern Múnich, en su último partido, consiguió una ajustada victoria 0-1 frente al Wolfsburgo en la penúltima jornada de la Bundesliga, el único gol del compromiso llegó gracias a una brillante acción individual de Michael Olise, quien al minuto 55 firmó un golazo con su característico recorte hacia el centro y un potente remate de zurda que terminó en el ángulo.

Uno de los momentos más llamativos del partido tuvo como protagonista a Harry Kane. El delantero inglés desperdició una oportunidad inmejorable para ampliar la ventaja del Bayern al fallar un penalti en el minuto 80. Kane se resbaló justo al momento de ejecutar el disparo debido a una imperfección en el terreno de juego y el balón terminó desviado.

A pesar del error del goleador inglés, el equipo dirigido por Vincent Kompany logró sostener la ventaja hasta el final y sumó una nueva victoria en una temporada ya consagratoria en Alemania.

Harry Kane toma postura sobre su renovación: el Bayern de Luis Díaz, a la expectativa

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Con el Bayern ya fuera de la Champions, la dirigencia bávara pretende acelerar los contactos con el entorno del atacante para intentar cerrar un nuevo acuerdo antes del inicio de la próxima Copa del Mundo. La intención del club es asegurar la continuidad de una de sus máximas figuras y líder ofensivo del proyecto deportivo.

Aunque Kane ha dado señales positivas sobre la posibilidad de permanecer en Alemania, el goleador también dejó claro que no siente presión por resolver su futuro de inmediato. Según el reporte, el atacante considera igualmente viable que las negociaciones se retomen una vez finalice la Copa del Mundo.

Desde su llegada procedente del Tottenham, Harry Kane se convirtió en pieza fundamental del Bayern gracias a sus goles, liderazgo y regularidad, razones por las cuales el club alemán busca blindar cuanto antes a uno de los mejores delanteros del fútbol mundial.