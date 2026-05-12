América de Cali sufrió una baja sensible, un comunicado medico es noticia a pocas horas del decisivo compromiso frente a Independiente Santa Fe por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Alarma en América por inesperado parte médico a horas del choque contra Santa Fe

El club escarlata confirmó que el defensor Marlon Torres se encuentra bajo valoración médica especializada tras presentar un cuadro de cefalea recurrente en los últimos días, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico de David González.

La noticia cayó como un golpe para el conjunto vallecaucano, teniendo en cuenta la importancia del zaguero dentro de la estructura defensiva del equipo. Torres había sido una de las piezas más regulares de América durante el semestre y su experiencia aparecía como clave para afrontar una serie de alta tensión ante el cuadro cardenal.

El club informó mediante un parte médico oficial que el jugador permanece bajo observación y a la espera de una evolución favorable. Aunque América no entregó mayores detalles sobre el tiempo de incapacidad, la incertidumbre alrededor de su estado físico obligó al cuerpo técnico a replantear la línea defensiva para el compromiso en Bogotá.

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De acuerdo con versiones cercanas al equipo, el defensor habría sufrido una fuerte migraña que incluso le impidió viajar con normalidad junto al resto de la delegación escarlata. La situación genera preocupación no solo por el duelo ante Santa Fe, sino también pensando en una eventual continuidad del club en las fases definitivas del campeonato.

Versiones de prensa locales, Quique Barona y Jefferson Piña, aseguraron que el jugador posiblemente tendría que ser operado, razón por la cual el club le daría un manejo especial. América de Cali confirmó la lista de jugadores convocados para viajar a Bogotá de cara al decisivo compromiso frente a Independiente Santa Fe por la vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay, sin Marlon Torres.

Arqueros

1. J. Fernandes

2. J. Soto

Defensas

3. D. Rosero

4. A. Mosquera

16. B. Correa

22. N. Hernández

24. C. Tovar

30. Ó. Bertel

Mediocampistas

5. J. Escobar

15. R. Carrascal

23. C. Sierra

25. J. Romero

Atacantes

7. J. Murillo

9. D. Valencia

17. J. Lucumí

19. T. Palacios

11. D. Machís

21. T. Ángel

20. A. Ramos

35. K. Angulo