Histórico: Wrexham eliminó a equipo de la Premier League en la FA Cup

El Wrexham Football Club sigue haciendo historia en el fútbol mundial y este viernes 9 de enero dio un gran golpe en la tercera ronda de la FA Cup.

Y es que el tradicional equipo de Galés consiguió la clasificación a la cuarta ronda, después de eliminar al Nottingham Forest Football Club de la Premier League.

El club que tiene propietarios a los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney se impuso en los lanzamientos desde el punto penal, después de un emocionante empate con marcador de 3-3 en el tiempo reglamentario.

La gran figura del Wrexham fue, sin duda, el guardameta británico con raíces nigerianas Arthur Okonkwo, teniendo en cuenta que atajó dos cobros de los jugadores de Nottingham Forest en el desempate de la serie en los penales.

Tras superar a Nottingham Forest, el Wrexham espera conocer su rival en la cuarta ronda de la FA Cup.

Wrexham en el Football League Championship

En la temporada 2025-2026, el Wrexham está disputando por primera ocasión la Football League Championship, luego de convertirse en el primer equipo en la historia del fútbol del Reino Unido que logra tres ascensos en diferentes categorías de manera consecutiva.

El conjunto galés se ubica en la novena posición del Championship con 40 puntos, a cuatro de los puestos de ascenso a la Premier League.