El Clásico del fútbol español vuelve a paralizar al planeta. Este domingo 11 de enero, desde las 02:00 p.m. (hora colombiana), Real Madrid y Barcelona se medirán en Yidda, Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de España, en un duelo que promete emociones, tensión y una carga simbólica enorme para ambos gigantes.

Lea también Vinicius se aleja del Madrid: Pondrían 160 millones

El cuadro merengue llega a esta definición tras superar un obstáculo mayúsculo: el Atlético de Madrid. En un derbi intenso, vibrante y disputado hasta el último minuto, los blancos se impusieron 2-1 gracias a los goles de Fede Valverde y Rodrygo, dos futbolistas que encarnan el presente y el futuro del club. La victoria no solo significó el pase a la final, sino también un golpe anímico importante para un equipo que ha mostrado carácter en los momentos decisivos.

Al frente estará un Barcelona que aterriza en Yidda con el viento a favor. El equipo dirigido por Hansi Flick fue demoledor en semifinales y aplastó 5-0 al Athletic de Bilbao, en una exhibición colectiva que dejó claras sus intenciones.

Las actuaciones de Raphinha y Lamine Yamal se robaron los aplausos, con desborde, velocidad y una contundencia ofensiva que ilusiona al barcelonismo. El Barça mostró una versión sólida, agresiva y eficaz, justo la que necesita para afrontar un Clásico de esta magnitud.

En otras noticias

En la previa, los culés parten con un favoritismo estimado del 60%, sustentado principalmente en su gran momento en la Liga de España, donde lideran la clasificación y aventajan al Real Madrid por cuatro puntos. Esa regularidad en el torneo doméstico refuerza la confianza de un grupo que ha sabido combinar juventud y experiencia bajo la batuta de Flick.

Las novedades también alimentan la expectativa. Por el lado azulgrana, Lamine Yamal regresará a la titular, luego de haber sido suplente ante el Athletic, una decisión estratégica que ahora apunta a potenciar el ataque desde el arranque.

En el bando blanco, todas las miradas se centran en Kylian Mbappé, quien parecía descartado por lesión y no estaba en los planes iniciales para la Supercopa. Sin embargo, el delantero viajó a última hora a Arabia Saudita y se unió a la expedición madridista, lo que abre la puerta a una posible aparición estelar en el partido más esperado.

Lea también El Barcelona va por jugador del Bayern: No es Luis Díaz

Con Xabi Alonso buscando su primer título en un Clásico desde el banquillo merengue y un Barcelona decidido a confirmar su dominio actual, Yidda será el escenario de una final cargada de historia, talento y rivalidad eterna. El espectáculo está garantizado.