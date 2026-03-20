¡Horarios y fechas del Grupo A! Fixture oficial del América en la Copa Sudamericana

El reto internacional de América de Cali en la Copa Sudamericana 2026 ya tiene un fixture definido y no será sencillo. El conjunto escarlata integra el Grupo A junto a Tigre, Alianza Atlético y Macará, en una zona que combina experiencia, exigencia física y condiciones geográficas retadoras.

América deberá gestionar muy bien su plantilla para rendir en la Copa Sudamericana

El rival de mayor peso, al menos en el papel, es Tigre. El equipo argentino cuenta con una estructura competitiva y un estilo intenso, característico del fútbol de su país, lo que lo convierte en un adversario directo en la lucha por el liderato del grupo. Enfrentarlo, tanto en Buenos Aires como en Cali, será una de las pruebas más exigentes para el cuadro vallecaucano.

Alianza Atlético representa un desafío distinto. El conjunto peruano suele hacerse fuerte en casa, donde las condiciones climáticas y la dinámica del juego pueden complicar a cualquier visitante. América deberá ser inteligente para sumar fuera y no ceder puntos clave en ese tipo de plazas.

A su vez, Macará aparece como un rival incómodo, especialmente por la altura de Ambato, un factor que históricamente ha influido en el rendimiento de los equipos visitantes.

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El calendario también jugará un papel determinante. América iniciará su camino como visitante ante Macará, un duelo que puede marcar el tono de su participación. Luego tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en el Pascual Guerrero, donde deberá capitalizar los puntos en casa para sostener sus aspiraciones.

¡Horarios y fechas! Fixture oficial del América de Cali en la Copa Sudamericana

Fecha 1

Macará vs América de Cali

9 de abril

21:00 (hora local – Ecuador)

Fecha 2

América de Cali vs Alianza Atlético

15 de abril

21:00 (hora local – Colombia)

Fecha 3

Tigre vs América de Cali

30 de abril

21:00 (hora local – Argentina)

Fecha 4

Alianza Atlético vs América de Cali

6 de mayo

21:00 (hora local – Perú)

Fecha 5

América de Cali vs Tigre

19 de mayo

21:00 (hora local – Colombia)

Fecha 6

América de Cali vs Macará

28 de mayo

19:30 (hora local – Colombia)