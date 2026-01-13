El estadio Parque Saroldi ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, será el recinto deportivo donde se desarrolle el partido amistoso entre Huracán y Cerro Porteño, duelo donde estos dos equipos probarán varios de sus fichajes para lo que será la temporada del 2026.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Huracán vs. Cerro Porteño

El partido de carácter amistoso correspondiente a la Serie del Rio de La Plata 2025 se llevará a cabo este martes 13 de enero a partir de las 4:15 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia, México, países del centro y Suramérica por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por ESPN, DGO y Telecentro, de igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:15 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:15 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:15 horas

ET Estados Unidos: 16:15 horas

PT Estados Unidos: 13:15 horas.