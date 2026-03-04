El colombiano Duván Vergara fue la gran figura en la sólida victoria 3-0 de Racing Club sobre Atlético Tucumán en el estadio José Fierro, un resultado que ratifica la recuperación del equipo y lo extiende a cinco partidos sin perder en la Liga Profesional. El artillero, ex América de Cali, viene levantando el nivel con el equipo de Gustavo Costas.

Duván Vergara recupera sensaciones: vuelve a ser fundamental con Racing de Avellaneda

No es la primera vez que el colombiano es determinante para el equipo, en anteriores oportunidades el delantero había dado el gol del triunfo al equipo dirigido por Gustavo Costas.

Por la Copa Argentina había logrado una impresionante remontada y eliminó al River Plate, Duván Vergara, el extremo ex América de Cali fue clave para la victoria de su equipo.

El final del 2025 era determinante para el colombiano, ayudó a generar el primero después de un gran pase filtrado y participó en la creación de la jugada inicial del tercero, además pese a haber jugado solo poco menos de 30 minutos tuvo una de las calificaciones más altas de su equipo.

Memorable partido de Duvan Vergara contra Atlético Tucumán

Sin varias de sus piezas habituales, el equipo encontró respuestas en la jerarquía individual y en momentos puntuales de lucidez ofensiva. Allí aprovechó la oportunidad Vergara, quien fue decisivo para destrabar un encuentro que se presentaba bastante cerrado.

El extremo abrió el marcador tras una acción por la banda izquierda, luego de una asistencia de Damián Pizarro, definiendo con calidad ante el arquero Luis Ingolotti. Antes, el guardameta Facundo Cambeses había sido clave para sostener el cero con intervenciones determinantes.

En el complemento, Racing cedió terreno y apostó al contragolpe. Así llegó el segundo tanto del colombiano, tras una recuperación de Santiago Sosa y asistencia de Bruno Zuculini.