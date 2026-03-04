Millán dejó premio económico a Nacional antes de firmar con Fluminense: ¿de cuánto se trata?

El defensor colombiano Julián Millán fue oficializado como nuevo jugador de Fluminense, tras cerrar un ciclo exitoso en Nacional, donde se consagró campeón y se consolidó como una de las figuras de la liga.

El defensor, procedente de Nacional, manifestó su entusiasmo por este nuevo reto con Fluminense

El colombiano Julián Millán, en su llegada a Río de Janeiro dedicó algunas palabras a los medios locales sobre su vinculación con Fluminense, cuarto refuerzo para la temporada 2026.

Millán arriba en plenitud física, tras haber tenido actividad reciente, incluso en el clásico frente a Peñarol. Sin embargo, su debut deberá esperar, ya que no fue inscrito a tiempo para el Campeonato Carioca y solo podría sumar minutos a partir de marzo.

El zaguero, de perfil zurdo, se destacó en Uruguay por su solidez y capacidad ofensiva. En Fluminense competirá por un lugar en la zaga, en un equipo que se movió rápido en el mercado ante el interés de otros clubes brasileños.

Julián Millán: "es un sueño unirme a un equipo tan grande"

El club uruguayo despidió al zaguero con un mensaje de agradecimiento, destacando su entrega y liderazgo durante la temporada.

Millán, nacido en Bugalagrande en 1998, llegó a Nacional a comienzos de 2025 y disputó 56 partidos, con un balance de 32 victorias y 15 empates. Además, aportó cinco goles, incluidos dos en la Copa Libertadores, y fue pieza clave en la obtención de la Supercopa y la Liga Uruguaya. Su rendimiento lo llevó a integrar el equipo ideal de la temporada y a ser uno de los más votados en encuestas continentales.

Ahora, el central colombiano asume el reto de competir en el exigente fútbol brasileño, donde buscará mantener su nivel y aportar solidez defensiva al conjunto carioca.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es un sueño unirme a un equipo tan grande como Fluminense. La afición puede esperar un gran compromiso de Julián Millán. Tengo una buena relación con (Jhon) Arias. Es un gran amigo que hice en Colombia. Todo sucedió muy rápido”, afirmó el jugador en declaraciones publicadas por Globo Esporte.

El diario El País de Uruguay aseguró que el colombiano: "Julián Millán cedió el 20% de la transferencia que le correspondía, una cifra cercana a los 800.000 dólares; es decir que el no cobrará ese monto y que lo dejará en las arcas de Nacional". La publicación asegura que los intermediarios de la negociacióntambién cederían una parte de su porcentaje.