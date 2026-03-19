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Lionel Messi

¡Impresionante registro! Así fue el gol 900 de Lionel Messi

El referente del Inter y de la Selección Argentina marcó su registro en la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Nashville.
Camilo Nieto
Lionel Messi, delantero argentino.
Lionel Messi, delantero argentino. // AFP

El argentino Lionel Messi anotó el gol número 900 de su carrera profesional, al inaugurar el marcador en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Nashville.

Lionel Messi lleva 115 goles con la Selección Argentina

El delantero argentino, que no había viajado a Charlotte el fin de semana para descansar de cara al desenlace de la eliminatoria, adelantó al Inter Miami en el minuto siete tras recibir en el área un pase desde la izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate alcanzara la red.

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Messi, de 38 años, ha marcado 672 goles con el Barcelona (2004-2021), 32 con el Paris Saint-Germain (2021-2023), 81 con el Inter Miami (2023-actualidad) y 115 con la selección argentina, con la que debutó en 2005.

El Inter Miami vence por 1-0 al Nashville en la vuelta de octavos de final del torneo continental, después de haber empatado a 0 en la ida.

El argentino aseguró: "¿900? Ni siquiera lo sabía… Estoy feliz de marcar y ayudar a mi equipo. Es una pena que hayamos sido eliminados, pero nos recuperaremos con más fuerza en los próximos partidos".

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