El estreno de James Rodríguez en la MLS estuvo lejos de lo esperado en términos colectivos, pero dejó sensaciones positivas a nivel personal. El colombiano disputó sus primeros minutos con Minnesota United en la dura goleada 6-1 sufrida frente a Vancouver Whitecaps, en un compromiso correspondiente a la cuarta jornada del campeonato.
James se siente listo tras su debut con Minnesota
El mediocampista ingresó al minuto 63, cuando el marcador ya era ampliamente adverso (5-0), lo que condicionó cualquier posibilidad de incidencia real en el juego. El técnico Cameron Knowles destacó los minutos sumados por el volante, especialmente en un contexto de adaptación a superficies sintéticas, habituales tanto en entrenamientos como en algunos estadios de la liga estadounidense.
Tras el compromiso, James se mostró autocrítico pero optimista con su rendimiento individual. “Fue duro entrar así; ya íbamos perdiendo por muchos goles. Pero entré para hacer mi trabajo, que es intentar jugar bien en tan solo unos minutos. Creo que jugué bien. Personalmente me siento bien”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario Pioneer Press.
El colombiano también hizo énfasis en su proceso de adaptación a un entorno futbolístico distinto. “Siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas a lo largo de mi carrera. Me estoy adaptando a este nuevo estilo de fútbol y quiero ayudar al equipo a ganar y jugar bien”, añadió, dejando claro que su prioridad inmediata es aportar dentro del campo.
En cuanto a su futuro, el exjugador del Real Madrid evitó anticipar decisiones. Su contrato se extiende inicialmente hasta el Mundial, con opción de prolongarse hasta diciembre, aunque prefirió centrarse en el presente. “No quiero pensar en el futuro. Siempre vivo el presente. Después del Mundial, ya veremos”, aseguró.
James Rodríguez: "Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una superficie como esta"
Tras su estreno con Minnesota United, el colombiano James Rodríguez aseguró a MNUFC NEWS que avanza en su proceso físico y de adaptación, pese a algunas molestias recientes: “Estoy listo. Estoy listo. Ya estoy en condiciones de jugar. Todo iba bien, pero la semana pasada tuve un problema en el pie. Mi cuerpo no está acostumbrado a entrenar en una superficie como esta: un campo duro y artificial”.
James destacó que se siente bien y comprometido con el grupo, aportando en cada sesión: “Mi cuerpo aún no está del todo preparado, pero estoy intentando hacer cosas bien. Estoy bien, también estoy ayudando al equipo en los entrenamientos y espero estar al 100% para jugar el próximo partido. Estoy bien, y creo que estaré al 120%”.