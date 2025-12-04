Incertidumbre con James por fichaje cantado en México: “es puro humo”

El nombre de James Rodríguez sigue siendo noticia, desde su salida del Club León han llegado rumores y reportes de los posibles equipos que podrían ficharlo para el 2026, donde la Liga MX y la MLS aparecieron como sus más probables destinos.

El volante colombiano de 34 años ha sonado incluso para fichar por Atlético Nacional, Libertad de Paraguay y en España por el Real Oviedo, sin embargo, estos últimos han sido más rumores que otra cosa, dejando más incertidumbre sobre el futuro del mediocampista.

“Es puro humo”: desmienten negociación de Pumas con James

De acuerdo con información de Agustín Martínez de León, Director Editorial de Multimedios Deportes (Canal 6, La Afición, mediotiempo, Séptima Entrada, RG La Deportiva), el sonado fichaje de James Rodríguez es actualmente “puro humo” y que no hay ninguna negociación.

“Es puro humo, un juego de promotores, a James lo ofrecieron a siete equipos de la Liga MX y también a varios clubes de la MLS, desde la dirigencia de Pumas me confirman que James fue ofrecido a Pumas, pero no hay ninguna negociación, no hay absolutamente nada”, aseguró Martínez de León.

¿Por qué relacionan tanto a James con Pumas?

El Director Editorial de Multimedios Deportes añadió que no es la primera vez que ponen a un futbolista en la órbita de un equipo así no se presenten verdaderas intenciones, una estrategia que usan para acelerar o entorpecer alguna otra compra o diferente negociación.

Martínez de León también dejó claro que Pumas hasta ahora empezará a analizar los nuevos fichajes para la siguiente temporada, recordando que apenas hace un par de días llegó Antonio Sancho para asumir como nuevo vicepresidente deportivo del equipo universitario.

Habrá que esperar entonces qué otra información oficial y de peso surge con respecto al próximo equipo de James Rodríguez, que según reportes tendría como prioridad seguir en el fútbol mexicano luego de pasar un año allí y sentirse cómodo en su paso por el Club León.