Joya de la Selección Colombia será nuevo jugador del AC Milan; "acuerdo inminente"

La Selección Colombiasub 20 tuvo una brillante actuación en la Copa del Mundo de la categoría que se disputó en Chile al quedarse con el tercer lugar del podio.

El equipo dirigido por César Torres contó con destacadas figuras que han llamado la atención de importantes clubes del Viejo Continente.

Figura de Colombia sub 20 interesa al Ac Milan

En las últimas horas se ha dado a conocer que Juan David Arizala Micolta, lateral del registro de Deportivo Independiente Medellín, que disputó siete partidos en la Copa del Mundo, ha despertado interés del histórico AC Milan de Italia.

Según detalló el periodista Fabrizio Romano, el equipo 'rossoneri' "está a punto de cerrar" un acuerdo para contratar al zaguero colombiano de 20 años.

"El AC Milan está a punto de cerrar el acuerdo para fichar a Juan Arizala, el nuevo lateral derecho de 20 años procedente del Deportivo Independiente Medellín", explicó el periodista.









Se espera que en las próximas horas, el AC Milan y Deportivo Independiente Medellín cierren el acuerdo de transferencia.

Juan Arizala, nueva joya colombiana

Juan David Arizala ha sido uno de los jugadores revelación del Fútbol Profesional Colombiano en la temporada 2025.

Con la camiseta de Deportivo Independiente Medellín, el lateral de 20 años ha disputado 13 partidos, de los cuales ha sido titular en ocho en la Liga BetPlay.

Arizala ha marcado un gol y dado una asistencia.

¿Cuánto pagará Milan por Arizala?

Según el portal Transfermarkt, el Ac Milan deberá pagar 250 mil euros para hacerse con los servicios de Juan David Arizala.







