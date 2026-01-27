Juan Guillermo Cuadrado, sondeado por el FPC: este equipo lo tiene en la mira

El mercado de fichajes del FPC sigue andando, con algunas novedades dentro de las contrataciones. Pese a que está por cerrarse, a última hora pueden presentarse algunas novedades. Uno de los clubes que está en proceso de confección de la nómina es el Independiente Medellín.

Pese a la consolidación de la nómina, hay algunos nombres que se alejan del plantel poderoso. El tema económico, tiempos de contratos y otros factores, reducen las opciones. Uno de los nombres que ha sonado con el entorno del DIM es Juan Guillermo Cuadrado.

El ‘panita’ es conocido como confeso hincha del DIM, equipo donde debutó y partió al fútbol europeo, cosechando una carrera de ensueño en los equipos más importantes de Italia.

La cercanía con el poderoso va más allá de ese debut, de esa pasión. En múltiples ocasiones se ha hablado de su regreso al equipo que lo vio nacer. Pese a esto, Juan Guillermo Cuadrado ha decidido mantenerse en el fútbol europeo, sin cerrarle la puerta a su regreso a Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado, una opción que el DIM explorará

Es de conocimiento público que hace un tiempo, Independiente Medellín buscó a Juan Guillermo Cuadrado, antes de que se diera su llegada al Pisa, continuando su carrera en la Serie A. Sin embargo, el deseo del ‘panita’ en ese momento, era mantenerse en el fútbol europeo.

En entrevista con el programa Medio Tiempo, de Win Sports, el director deportivo del Independiente Medellín, Federico Spada, se refirió a la chance que tuvieron con él, en el pasado mercado de fichajes, a mediados del 2025 “Antes que llegara al Pisa, las conversaciones estuvieron, entrenó un par de semanas en Llanogrande. La puerta está siempre abierta. Esperamos tener ese regalo con nuestra hinchada”.

Adicionalmente, le consultaron sobre si habrá un nuevo acercamiento para contratarlo, teniendo en cuenta que a mitad de año sería jugador libre “Es una decisión del jugador, tiene contrato hasta mitad de año. No juega desde el 9 de noviembre, lo pidió Gilardino. Seguramente habrán diálogos a mitad de año, como siempre, de parte de don Raúl con Juan Guillermo, de parte nuestra con Andrei.

Dependemos también de la Copa Libertadores y esperamos estar allí en el segundo semestre. Cuando se acerca la finalización del contrato, siempre habrá una llamada de parte nuestra”.