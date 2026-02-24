Independiente Medellín vs Liverpool EN VIVO HOY martes 24 de febrero - Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín recibirá este martes a Liverpool Fútbol Club por la vuelta de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, en un duelo decisivo que se disputará desde las 19:30 en el estadio Estadio Atanasio Girardot.

El conjunto antioqueño llega con ventaja a este compromiso, luego de imponerse 2-1 en el partido de ida en territorio uruguayo, resultado que le permite encarar la serie con mayor tranquilidad, aunque sin margen para la confianza excesiva.

Para el Poderoso’ el reto será sostener la intensidad y aprovechar el respaldo de su afición en casa, mientras que Liverpool está obligado a buscar el resultado desde el inicio si quiere revertir la eliminatoria y mantenerse con vida en el certamen continental.

El ganador de esta llave avanzará a la siguiente instancia, donde se medirá con el vencedor de la serie entre Club Guaraní y Juventud de Las Piedras, en el camino hacia la fase de grupos del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Independiente Medellín vs Liverpool: cómo VER EN VIVO HOY martes 24 de febrero

El partido Independiente Medellín vs Liverpool, por la vuelta de la segunda fase previa de Copa Libertadores 2026 se disputará este martes 24 de febrero a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

España: 02:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30