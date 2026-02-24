Medellín y las novedades que tendrá Vs Liverpool en Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín está listo para recibir este martes 24 de febrero a Liverpool Fc de Uruguay en el partido de vuelta de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores.

El equipo 'poderoso' afrontará el compromiso con ventaja de 2-1 en la serie, después de haberse impuesto en el duelo de ida gracias a las anotaciones de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios.

Novedades en Medellín Vs Liverpool

Para el partido de este martes 24 de febrero, el director técnico Alejandro Restrepo presentará algunas novedades en la alineación titular.

El uruguayo Salvador Ichazo se mantendrá como el guardameta titular y contará con Leyser Chaverra, Kevin Mantilla y José Ortiz como defensas central.

Restrepo alinearía a Halam Loboa, Didier Moreno, Léider Berrio, Esneyder Mena y Frank Fabra en el centro de la cancha.

La de este martes sería la primera titularidad de Frank Fabra con Medellín, teniendo en cuenta el buen rendimiento demostrado en los minutos que sumó en el duelo de ida y en el empate con Llaneros.

Finalmente, el frente de ataque estará conformado por Jhonnier Montaño Jr y Francisco Fydriszewski.

Medellín Vs Liverpool; hora y cómo VER EN VIVO

El partido entre Medellín y Liverpool se juega este martes 24 de febrero a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso se verá EN VIVO por Disney + y ESPN.