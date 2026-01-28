Inesperada publicación de Daniel Muñoz ilusiona a los hinchas de Nacional

Daniel Muñoz vuelve a hacer que Atlético Nacional se robe todas las miradas durante el mercado de fichajes del semestre de apertura tras una inesperada publicación a través de sus redes sociales justo después de haber vuelto a sumar minutos con Crystal Palace tras recuperarse de su lesión.

El lateral derecho de la Selección Colombia y fiel hincha del cuadro 'verdolaga' nunca ha ocultado su deseo por volver a jugar con Nacional. Los hinchas lo esperan con ansias, pero no se sabe si esta operación se pueda llegar a dar a largo o corto plazo, mucho menos después de haber hecho una enigmática publicación a través de sus redes sociales.

Hinchas de Nacional vinculan a Daniel Muñoz al club nuevamente

Tras un mes y medio de estar alejado de las canchas, luego de una lesión que lo obligó a intervenirse una de sus rodillas. El lateral derecho se realizó una artroscopia para limpiar un fragmento que le venía causando molestia desde la Copa América de Brasil y regresó a entrenar con el cuadro inglés para ponerse al día físicamente.

Crystal Palace jugó doce partidos sin el colombiano, solo ganó dos, una baja notoria en su rendimiento, pero finalmente regresó junto a sus demás compañeros a los terrenos de juego. Aunque en los últimos días los hinchas colombianos lo han vinculado con un posible regreso al cuadro 'verdolaga'.

Una imponente capa verde sobre un fondo oscuro acompañada de la frase "Coming soon" (Muy pronto), es la publicación que le ha estado dando la vuelta al mundo, principalmente a Colombia con los hinchas de Nacional, quienes desde ya le dan la bienvenida al equipo.

Aún así, hay quienes también mencionan que esto simplemente sería un mensaje de apoyo e ilusión para lo que será la Conference League, la cual también está muy pronto de volver a disputar con el Crystal Palace.

¿Cuándo jugaría Daniel Muñoz la Conference League con Crystal Palace?

El regreso de 'Las Águilas' a una competencia internacional como lo es la Conference League, ha estado marcada de ilusión y buenos resultados que lo llevaron a jugar los play-off contra HŠK Zrinjski Mostar. La serie de ida y vuelta comenzará en casa del equipo de Bosnia, encuentro que se disputaría el 19 de febrero y en donde se espera ver al colombiano.