Un mediocampista de Atlético Nacional podría ser nuevo jugador de Peñarol

Comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que un futbolista de Atlético Nacional salga con destino al fútbol uruguayo, en una operación que podría concretarse en el actual mercado de fichajes.

Pues el mediocampista Juan Bauzá estaría en los planes de Peñarol de Montevideo, club que evalúa presentar una oferta para quedarse con sus servicios hasta diciembre de 2026.

La información fue revelada por los periodistas Julián Capera y Uriel Liugt, quienes señalaron que el conjunto Carbonero ya realizó los primeros sondeos por el jugador argentino.

Inicialmente, es importante tener en cuenta que Bauzá se encuentra cedido en Atlético Nacional hasta junio de 2026, por lo que cualquier negociación deberá involucrar a más de una de las partes.

En ese sentido, el pase del futbolista pertenece a FC Craiova de Rumania, club con el que Peñarol o Nacional tendrían que llegar a un acuerdo para avanzar en la operación.

De acuerdo con la información conocida, Peñarol ya habría realizado una consulta inicial por Juan Bauzá y en estos momentos se analiza internamente si se formaliza o no una oferta en los próximos días.

Estadísticas de Juan Bauzá en Atlético Nacional

En cuanto a su rendimiento con el cuadro antioqueño, el mediocampista ha disputado 26 compromisos oficiales, en los que registra cuatro goles y cuatro asistencias.

Estos números, sumados a su experiencia internacional, lo mantienen en el radar de otros equipos del continente y lo convierten en una pieza atractiva para el mercado.

Trayectoria de Juan Bauzá

A sus 29 años, Juan Bauzá podría jugar por primera vez en Uruguay, luego de haber desarrollado su carrera profesional en Argentina, Polonia, Rumania y Emiratos Árabes Unidos, además de su actual paso por el fútbol colombiano.