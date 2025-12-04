El futbolista colombiano sigue dando de qué hablar, más aún cuando se acerca un mercado de fichajes, donde varios jugadores cafeteros son protagonistas con sonadas transferencias y cambio de clubes a destinos de alto nivel.

Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer una información que pone a un arquero colombiano muy cerca de jugar con Lionel Messi en el Inter Miami, un fichaje que sorprendería a más de uno, pero que demuestra el gran potencial del guardameta.

De la Segunda División del FPC a jugar con Messi en el Inter Miami

Se trata del arquero Kevin Cataño, figura destacada del Real Cundinamarca que se llevó el protagonismo en la más reciente final del Torneo BetPlay contra el Cúcuta Deportivo, atajando varias llegadas de peligro del equipo ‘motilón’, además de cuatro penaltis en el partido (dos en el tiempo regular y dos más en la tanda definitiva).

El guardameta nacido en Medellín hace 22 años, quien por poco logra ascender con el Real Cundinamarca a la Primera División, ha recibido una oferta del Inter Miami y el acuerdo está muy cerca de cerrarse, así lo confirmó el periodista argentino Mariano Olsen.





Los números de Kevin Cataño en Real Cundinamarca

El espigado, pero también habilidoso arquero de 1.99 centímetros de altura, logró 21 arcos en cero durante la más reciente temporada con el equipo ‘Cundi’, además, recibió 55 goles en 55 partidos disputados.

Un arquero que pese a su corta edad también se caracteriza por su liderazgo y carácter dentro del campo de juego, aspectos que seguro convencieron al Inter Miami para apostar por el colombiano, quien recordemos sueña con jugar algún día en el Barcelona, objetivo al que se va acercando si llega a jugar con el equipo de Lionel Messi, histórico ídolo blaugrana.