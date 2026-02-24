Logo Deportes RCN Vertical
Champions League

Inter vs. Bodo/Glimt EN VIVO: Champions HOY martes ¿dónde ver? Hora y canal

El equipo italiano viene de perder 3-1 en el juego de ida de estos 'playoffs'.
Daniel Orlando Torres Forero
Inter de Milán vs. Bodo / Glimt
Escudos de Inter de Milán y del Bodo / Glimt // Pixabay

El Bodo Glimt de Noruega afianzó su condición de equipo revelación y tiene un pie en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026 después de dejar en evidencia al vigente subcampeón, al Inter de Milán, al que le ganó por 3-1 en el juego de ida.

El choque de este martes en el Estadio Giusseppe Meazza apunta a ser uno de los más intensos de los dieciseisavos de final. El líder de la Serie A necesita del acierto y la épica para cumplir con sus expectativas y avanzar en la competición.

Lea también: Figura de selección será juzgado por violación: se perdería el Mundial

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Inter de Milán vs. Bodo/Glimt

El partido correspondiente al juego de vuelta en una de las series de ‘playoffs’ de la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este martes 24 de febrero a partir de las 3:00 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En México se podrá disfrutar del compromiso por Max, en España por Movistar+ o Movistar Liga de Campeones 3, mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision NOW, ViX o CBS Sports Golazo.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.

