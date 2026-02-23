Exfigura del Real Madrid; cerca de jugar con Messi en Inter Miami

El presente mercado de fichajes en la MLS acaba hasta finales de marzo, por eso, los clubes de la liga de los Estados Unidos siguen analizando posibles incorporaciones a sus plantillas, como es el caso del Inter Miami donde milita el argentino Lionel Messi.

El equipo dirigido por el técnico Javier Mascherano, que viene de debutar en la MLS 2026 con una dolorosa derrota por 3-0 ante Los Angeles FC, tendría en mente suplir la sensible baja de Sergio Busquets, quien decidió retirarse del fútbol una vez acabó la temporada pasada.

Rival de Messi sería su nuevo compañero en el Inter Miami

De acuerdo con reportes desde territorio inglés, el actual mediocampista del Manchester United y un viejo referente del Real Madrid, Carlos Henrique Casimiro (conocido como Casemiro), está en el radar del Inter Miami, jugador brasileño de 34 años que supo enfrentar varias veces a Lionel Messi con la camiseta del equipo ‘merengue’ y también con la de Brasil.

Casemiro ya había anunciado que dejará los ‘Red Devils’ una vez acabe la presente temporada y se convertirá en agente libre a mediados de este 2026, una fecha en la que podría sumarse al equipo de Messi en la MLS, así lo confirmaron reportes desde Inglaterra, asegurando que él y su esposa ya habrían viajado a Estados Unidos para hablar con las directivas sobre su arribo al club rosado.

Las otras opciones que tendría Casemiro en el mercado

El mediocampista que jugó alrededor de 10 temporadas con el Real Madrid y supo ganar de todo con el equipo ‘blanco’, ha sido tenido en cuenta por el técnico Carlo Ancelotti para liderar la Selección de Brasil en el Mundial 2026, sabiendo de su vasta experiencia y su talento en el medio campo, unas virtudes que seguro no serán ajenas para otros clubes del mundo entero cuando salga del Manchester United.

Lo más seguro es que Casemiro no contemple más clubes en Europa y vea posibilidades en otras partes del mundo, buscando un futbol menos exigente, donde podría haber un regreso a Sao Paulo o el arribo a otros destinos más en el Brasileirao, además, se prevé que haya propuestas del fútbol árabe, donde Cristiano Ronaldo seguro le tendrá los brazos abiertos para recibirlo en Al Nassr.

