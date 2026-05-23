Millonarios vivió un momento de alta tensión en medio del empate 2-2 que dejó escapar en los minutos finales. Cuando el equipo parecía encaminado a una victoria tranquila, una discusión entre Sebastián Valencia y Rodrigo Contreras terminó robándose la atención y generando preocupación entre los hinchas embajadores.

El episodio ocurrió a pocos minutos del final del compromiso, cuando Millonarios tenía una pelota quieta a favor en zona ofensiva. Lo que debía representar una oportunidad para asegurar el triunfo terminó convirtiéndose en una escena incómoda dentro del terreno de juego. Ambos futbolistas discutieron acaloradamente por la ejecución del tiro libre, elevando el tono frente a compañeros, rivales y cuerpo técnico.

Valencia y Contreras fueron separados por Mackalister Silva y los gritos del DT Bustos

La situación obligó a la intervención inmediata de varios jugadores y miembros del banquillo, quienes intentaron separar a Valencia y Contreras para evitar que el altercado pasara a mayores. Las cámaras captaron gestos de molestia, empujones leves y un ambiente de evidente tensión en un momento crítico del partido.

Lo más preocupante para Millonarios fue que, tras el cruce, el equipo perdió concentración y terminó permitiendo el empate rival, dejando escapar dos puntos que parecían asegurados.

La escena generó rápidamente reacciones en redes sociales, donde aficionados cuestionaron la actitud de los jugadores y comenzaron a especular sobre posibles problemas internos en el plantel.

Rodrigo Contreras fue amonestado porque el árbitro se dio cuenta del rifirrafe, el episodio dejó expuesta la frustración y presión que vive el equipo en esta etapa del campeonato.