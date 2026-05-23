[VIDEO] Así fue el gol anulado a Falcao García en Millonarios vs. Boyacá Chicó

Parecía ser una tarde soñada para Radamel Falcao García, luego de varias partidos sin jugar el delantero y referente de Millonarios tuvo una noche con muy mala definición sobre los 60 minutos aún no podía calibrar la puntería en Copa Betplay contra el Boyacá Chicó.

Desde el partido frente a Águilas Doradas Falcao García no marca gol Y desde el partido contra el América no pudo jugar por una lesión en un hueso del rostro, razón por la cual este partido lo jugó con una máscara de protección.

Tuvo varias oportunidades, la ansiedad fue notoria, con el resultado a su favor las llegadas iban enfocadas al Tigre, que con el paso del tiempo fue desaprovechando oportunidades y ocasiones de gol.

Falcao tuvo mala puntería en el partido contra Chicó

Alcanzó a anotar un tanto, pero el juez intervino para invalidarlo, la clara y evidente posición adelantada delató las intenciones del tigre en la tarde en El Campín. En la segundo etapa fue una constante, el Tigre acumuló otras dos opciones claras, la falta de eficacia le impidieron festejar ante su gente, Falcao, con la 'chispa mojada'.

La anotación de la victoria llegó como reivindicación a la tarde de Falcao, que aunque no marcó asistió a Dewar Victoria.

Tras regresar de su lesión Falcao García jugó 74 minutos contra los boyacenses, desafortunadamente para los intereses de Millonarios el tigre desperdició grandes opciones que hicieron daño, pues Chicó igualó en la última jugada del partido.