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Selección de Italia

Italia comenzó el revolcón tras no clasificar al Mundial: tres salidas confirmadas

La Selección de Italia no logró clasificar a su tercer Mundial de forma consecutiva.
Daniel Zabala
Gennaro Gattuso salió de la selección de Italia.
Gennaro Gattuso salió de la selección de Italia. // AFP

Comienzan a conocerse las consecuencias, luego del nuevo fracaso de la selección de Italia, que no logró la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 al perder en la final del repechaje de la UEFA ante Bosnia y Herzegovina.

De esta manera, la azzurra se perderá su tercer Mundial de manera consecutiva, ya que no había clasificado a Rusia 2018 ni a Catar 2022.

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Tres salidas confirmadas en Italia

La derrota ante Bosnia y Herzegovina y la no clasificación a la Copa del Mundo empezaron a generar consecuencias, las cuales comenzaron con la intervención de Andrea Abodi, actual Ministro de Deportes y Juventud.

En las últimas horas se ha conocido que se citó a una reunión de emergencia a todos los directivos del fútbol italiano en todas sus categorías, además, hicieron presencia los representantes de los entrenadores y jugadores.

Luego del encuentro se determinó la salida de Gabriele Gravina de la presidencia de la Federación Italia de Fútbol.

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Posteriormente, se conoció la renuncia del histórico ex portero Gianluigi Buffon del cargo que ocupaba como director de selecciones.

Y en las últimas horas se confirmó la salida de Genaro Gattuso, que se venía desempeñando como director técnico de la selección masculina de mayores de Italia.

A estas salidas se le podría sumar próximamente una reestructuración en el fútbol de Italia, el que se verían afectados los equipos de todas sus categorías, incluidos los de la Serie A.

En esta nota

Selección de Italia Mundial 2026 Copa del Mundo Ministerio del Deporte Gennaro Gattuso Fútbol Internacional Clasificación FIFA

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