Jaime De La Pava volvería a dirigir: firmaría con equipo del exterior

Nacido en Barranquilla, pero con toda una vida en el Valle del Cauca con el Deportivo Cali y el América de Cali, Jaime De La Pava se prepara en busca de seguir vigente en los cuerpos técnicos y en los banquillos. Hace un mes lo homenajearon en el Estadio Pascual Guerrero por ser artífice del tricampeonato y ahora podría tener una nueva experiencia.

El entrenador salió de Llaneros de manera prematura en marzo de 2025 que parecía que iba a ser un buen año para el entrenador por la celebración del ascenso meses anteriores y por el objetivo de salvarse del descenso, todo terminó en una mala campaña de ocho encuentros dirigidos, dos victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Desde marzo de 2025 el director técnico que dejó huella en el América de Cali está sin equipo de fútbol, pero todo parece indicar que volvería a tomar las riendas de un equipo a partir del 2026. Se habla de oportunidades en el exterior y podría darse sobre el final de este año.

EL NUEVO RETO QUE TENDRÍA JAIME DE LA PAVA

La oportunidad que se le abrirá a Jaime De La Pava no sería en Colombia en medio de varios cambios en las plantillas y en los cuerpos técnicos de la Liga BetPlay. Se espera que salga de Colombia y parece que ya tiene las cosas avanzadas con un club peruano.

Su última experiencia en el exterior fue con el Royal Parí de Bolivia y ahora estaría listo para ser el entrenador de Sport Boys del Callao. Esta sería su segunda oportunidad dirigiendo en Perú después de haber tomado a Unión Comercio previo a firmar con el Deportivo Cali en 2023.

De acuerdo con Mariano Olsen, Jaime De La Pava ya está negociando las condiciones de su llegada para firmar con el Sport Boys de Perú. Las gestiones ya están avanzadas y solo faltaría firmar su contrato. Los últimos números del entrenador colombiano no le dan la mano y en Perú ya empiezan a hablar del tema.









Habrá que esperar cómo se desarrolla el tema de la vinculación de Jaime De La Pava como nuevo entrenador de Sport Boys de Perú y de los resultados que podría tener, después de no contar con la mejor suerte a lo largo de los últimos años. El director técnico colombiano podría ser confirmado en los próximos días.