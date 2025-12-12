Un arquero, un defensa y un mediocampista se unen a Santa Fe

Independiente Santa Fe comenzó a mover su nómina antes del receso de fin de año y tres jugadores regresaron a los entrenamientos tras finalizar sus préstamos en otros clubes. Se trata del arquero Juan Daniel Espitia, el defensor Alejandro Moralez y el mediocampista Juan Camilo Aristizábal.

Espitia y Aristizábal venían actuando en Patriotas Boyacá durante 2025, donde sumaron continuidad en la Segunda División. Ambos ya se presentaron en la sede deportiva de Tenjo y trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico cardenal.

Por su parte, Alejandro Moralez terminó su vínculo con Real Cartagena, pero aún no se ha reportado a las prácticas de Santa Fe. El club espera que lo haga en los próximos días para ponerse a disposición del entrenador Pablo Repetto.

Los tres futbolistas serán evaluados detalladamente por el técnico uruguayo, quien deberá decidir si continúan en el proyecto 2026 o si volverán a ser cedidos para sumar minutos en otros equipos.

Vale recordar que Repetto ha reiterado en varias oportunidades que su apuesta es potenciar la cantera y fortalecer el uso de jugadores colombianos, especialmente aquellos que se han formado en el club.

Este proceso de observación será clave para determinar si Espitia, Moralez y Aristizábal entran en los planes del primer semestre o si Santa Fe opta por buscar nuevos destinos para ellos.

¿Cuándo sale a vacaciones la plantilla de Santa Fe?

El equipo bogotano mantendrá trabajos hasta el 17 de diciembre antes del receso por las festividades de fin de año, en el que se harán ajustes y evaluaciones internas.

Santa Fe regresará a entrenamientos el 2 de enero de 2026, ya con parte del plantel definido y con la mirada puesta en la Liga BetPlay y Copa Libertadores del próximo año.