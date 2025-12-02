James recibe duro portazo: un grande de Sudamérica descartó su fichaje

James Rodríguez vuelve a ser el centro de atención, esta vez por declaraciones desde Paraguay. En días recientes, la posibilidad de que el creativo colombiano recalara en Libertad generó ruido en medios y redes, una ilusión que creció rápidamente.

Lea también: James más cerca de su nuevo equipo en México: Keylor Navas sería la clave

El máximo dirigente del club guaraní, respondió a rumores que existieron sobre un acercamiento entre las partes. El dirigente fue contundente sobre la chance de que un jugador como James arribe al gumarelo.

En otras noticias

Camacho confirmó que Millonarios quería a James

Rubén Di Tore, presidente del cuadro guaraní, apuntó de manera contundente: “No sé de dónde sacaron eso”, cerrando la puerta de manera tajante a cualquier negociación. La negativa del cuadro paraguayo representa un nuevo tropiezo para el experimentado mediocampista, quien se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en el León de México.

La incertidumbre que rodea el futuro de l'10' creció después de que el directivo de Libertad añadiera que no contemplan ese tipo de contrataciones hasta definir su estructura deportiva: “No se puede hablar de fichajes sin tener cuerpo técnico”, comentó, dejando claro que el rumor carecía de fundamento.

Mientras tanto, el presente del ex Bayern y Real Madrid es un rompecabezas que se complica con el paso de las semanas. Su salida del club mexicano, donde firmó estadísticas positivas con 5 goles y 9 asistencias en 34 compromisos, no se tradujo en nuevas oportunidades inmediatas.

Varios equipos de México, Estados Unidos y Sudamérica aparecieron como posibles alternativas, pero ninguno ha dado el paso definitivo. Esta falta de certezas preocupa también en el entorno de la Selección Colombia, pues su continuidad competitiva resulta vital a seis meses del Mundial 2026.

Dentro de las opciones vigentes, la que toma mayor fuerza es el interés de Pumas, institución de la Liga MX que ya ha sostenido conversaciones preliminares. Versiones desde el país azteca indican que la dirigencia universitaria ve con buenos ojos sumar a un futbolista de su jerarquía y que existe un ambiente favorable para lograr un acuerdo.

Aun así, el detalle que más ha retrasado cualquier acuerdo es el económico, pues se deben ajustar cifras de salario y variables que no desestabilicen la estructura financiera del club. Pumas ha manejado recientemente contratos de alto perfil, por lo que la negociación no es imposible, pero sí compleja.

Le puede interesar: ¿James vuelve a Europa? Aseguran que un equipo español lo quiere

Algunos consideran que regresar al entorno del fútbol colombiano podría ser beneficioso para James, aunque otros advierten que una liga de mayor exigencia podría sostener su rendimiento de forma más adecuada. Para el cucuteño lo más importante es encontrar equipo y llegar bien a la próxima Copa del Mundo.