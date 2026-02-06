James Rodríguez reapareció con inesperado mensaje sobre su fichaje

El mercado de fichajes alrededor del mundo se sigue moviendo de buena manera y los futbolistas colombianos siguen siendo protagonistas, no solo por el retorno de algunas grandes figuras al FPC, sino también por el cambio de jugadores de la 'tricolor' a otros clubes antes de la realización de la Copa Mundial 2026.

Recientemente se ha venido hablando de la llegada de Durán al fútbol de Rusia para jugar con Zenit, el posible retorno de Jhon Arias a Brasil para jugar con Palmeiras o Fluminense, pero la mayor de las expectativas la estaba causando James Rodríguez, quien comenzó la temporada 2026 sin equipo, pero todo parece indicar que pronto volvería a sumar minutos, tal como lo ha venido confirmando el propio '10' a través de sus redes sociales.

James Rodríguez ilusiona con su llegada a Minnesota United

El mes de febrero comenzó con el volante de la 'tricolor' robándose todas las miradas en el mundo del fútbol ya que, tras haber termino su vínculo con León en la Liga MX, volvería a sumar minutos en la MLS vistiendo la camiseta de Minnesota United.

James Rodríguez tardó varias semanas evaluando opciones para competir en la temporada 2026, una de las más importantes tomando en cuenta que debe estar en forma para la Copa Mundial que se llevará a cabo en el mes de junio. El '10' recibió ofertas del fútbol mexicano, argentino, pero el mercado que lo habría cautivado será el de la MLS.

En Estados Unidos siempre estuvieron interesados en James, habría entrado en los planes de Austin FC y Cincinnati, pero sorpresivamente el que terminaría llevándose los derechos deportivos del jugador colombiano sería Minnesota United, quien apareció de manera inesperada con un proceso bastante eficaz para contratar al '10'.

El propio volante se ha encargado de generar una expectativa que lo encamina a que sea próximamente presentado por el club estadounidense como una característica fotografía en un avión y el mensaje "Here we go". Sin embargo, el que lo confirmaría todo sería una reciente publicación a través de sus redes sociales con tres emojis relacionados a Minnesota.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez con Minnesota United?

El principal certamen estadounidense comenzará a partir del 21 de febrero, por lo que James todavía tendría tiempo de realizar un tiempo de pretemporada y empezar la competencia con buen ritmo. Minnesota debutaría justamente este día enfrentándose a Austin FC en el Q2 Stadium sobre las 20:30 hora Colombia.