Tres clubes extranjeros quieren a Julián Millán; pagarían $6 millones

Uno de los futbolistas colombianos más destacados del 2025, pero quizás con menos reflectores mediáticos fue sin duda el defensor central Julián Millán, zaguero de 27 años que se ha consolidado como figura en el Nacional de Montevideo.

Desde su llegada a ‘El Bolso’ en enero del año pasado (procedente de Independiente Santa Fe), el defensor vallecaucano se logró asentar como titular y demostrar su poder en zona defensiva, además, logró aportar cuatro goles y tres asistencias en 47 partidos disputados, una gran regularidad en el conjunto uruguayo.

Lea también: Yaser empieza con problemas en Turquía: Quedó afuera

Tres clubes del extranjero quieren fichar a Julián Millán

El defensor que fue reconocido por el público como el mejor jugador de la Liga de Uruguay en 2025 y que también estuvo en el XI ideal del año, tiene pretendientes en distintas partes del mundo entero, así lo confirmó el periodista Rodri Vásquez, mencionando que Cruz Azul de México, CSKA Moscú y otro equipo más del Brasileirao quieren fichar al colombiano.

La fuente añade que la idea de Nacional es vender a Millán por unos 6 millones de dólares, pero manteniendo el 20 % de su ficha para poder sacar réditos económicos de una futura venta, una cifra mucho mayor a la que lo compraron en su momento, unos 2 millones de dólares por el 95 % de su ficha, recordando que Internacional de Palmira tiene el 5 % restante.

Horas claves para conocer el futuro de Julián Millán

Aunque el jugador renovó hace poco su contrato con el equipo uruguayo (hasta diciembre del 2028), las directivas de ‘El Bolso’ saben que no será fácil retenerlo ante estas importantes ofertas del fútbol del extranjero, así que Millán estaría cerca de estrenar nuevo club en este 2026.

Habrá que esperar entonces si hay avances por parte de los clubes interesados y la postura de Millán por decantarse por algún club en específico, recordando que en los últimos meses el fútbol brasileño ha sido el destino de muchos colombianos y que allí se han venido destacando de buena forma.

En otras noticias: Jhon Arias decidió volver al fútbol sudamericano