James Rodríguez y el primer problema que tendría si llega Minessota United

La novela de James Rodríguez todavía no llega a su fin y la situación se empieza a hacer cada vez más preocupante tomando en cuenta que para la Copa Mundial queda poco más de 100 días, por lo que el '10 de la Selección Colombia se supone ya debería empezar a sumar minutos y al menos trabajar con un equipo durante la pretemporada.

Desde su salida del fútbol mexicano jugando con la camiseta de León, se le ha venido vinculando a James con equipos de Argentina, España e incluso del Fútbol Profesional Colombiano con Millonarios y Nacional, pero la realidad sería que su futuro estaría en la MLS con Minnesota United , escuadra que ha demostrado gran interés en su fichaje, pero que le traería consecuencias en cuanto a rendimiento a James.

A James lo podría afectar el invierno si llega a Minnesota United

Los antecedentes de James Rodríguez en cuanto a equipos que juegan en una temporada de invierno intensa no es del todo favorecedora, tomando en cuenta su experiencia por el Real Madrid, pero en especial por lo que ocurrió cuando se puso la camiseta del Bayern Múnich.

El mediocampista colombiano llegó a la Bundesliga para jugar con el Bayern Múnich en 2017 procedente del Real Madrid, en condición de préstamo por dos temporadas, con una opción de compra incluida. Su fichaje generó gran expectativa, ya que venía de brillar en el Mundial de Brasil 2014 y buscaba recuperar protagonismo en un equipo de élite.

Sin embargo, la situación cambió con la llegada del entrenador Niko Kovač. El técnico croata implementó un estilo más físico e intenso, en el que James no encontró el mismo protagonismo. La falta de continuidad y la competencia interna en una plantilla repleta de figuras como Thomas Müller, Thiago Alcántara y Leon Goretzka complicaron su permanencia como titular indiscutible. Además, hubo otro factor clave que lo perjudicó y por el cual se dio su salida, el clima, tal como el mismo futbolista lo habría confesado.

Ahora, fue el propio Carlos Antonio Vélez, quien dio a conocer dos problemas importantes que podría llegar a tener James Rodríguez si llega al Minnessota United, el primero de ellos claramente es el clima, el cual es más fuerte que en Alemania y en ocasiones tienen que jugar incluso con nieve, y el tema de las redadas migratorias

"El quiere irse a la MLS, pero no todas las puertas están abiertas. Lo último que se ha mencionado es lo de Minnesota y de ahí solo tengo dos observaciones, el único problema de Minnesota es el clima, a él que le hace tanto daño el frio y por eso argumento que se había venido de Múnich y aquí hace mucho más frio y ahí en Minnesota se están presentado muchísimos problemas con el tema de las redadas migratorias".

¿Cuándo inicia la MLS 2026?

El principal certamen estadounidense comenzará a partir del 21 de febrero, por lo que James todavía tendría tiempo de realizar un tiempo de pretemporada y empezar la competencia con buen ritmo. Minnesota debutaría justamente este día enfrentándose a Austin FC en el Q2 Stadium sobre las 20:30 hora Colombia.