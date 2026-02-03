Marino, discreto en su debut con Vasco: su velocidad poco gustó

Nueva fecha del Campeonato Carioca con la presencia de Vasco da Gama en condición de visitante contra el Madureira. Marino Hinestroza entró en la lista de convocados, y, aunque fue suplente, hizo su debut a partir del minuto 63 cuando reemplazó a Brenner, que también había llegado recientemente a la institución.

Vasco contó con Carlos Cuesta, Johan Rojas, Carlos Andrés Gómez y en el segundo tiempo, Marino Hinestroza tuvo cabida en el campo de juego. El extremo vallecaucano, que había sonado para reforzar a Boca Juniors y terminó recalando en Brasil ya se está ganando a sus aficionados y a la prensa de Brasil.

Solo necesitó sumar 27 minutos para dar de qué hablar con su velocidad y con sus regates desde la banda derecha. El ex Atlético Nacional tuvo un partido discreto, pues, no podía hacer magia en menos de media hora, pero la prensa brasileña ya empieza elogiar sus capacidades.

Marino Hinestroza tuvo un puntaje de 5,5 de calificación y hablaron buenas cosas acerca del extremo derecho, pero dejaron claro que abusaba de la velocidad. Falta que se estrene en el Brasileirao y poco a poco, ya se va acoplando al equipo en los costados, junto con Johan Rojas, Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez que ya están más afianzados.

LOS ELOGIOS DE LA PRENSA BRASILEÑA A MARINO HINESTROZA

Necesitó poco para ganarse al público y a Brasil con su velocidad, de hecho, titularon que, “le dio más fuerza al ataque del Vasco. A veces, corría más rápido que el balón y exageraba su velocidad, lo que le quitaba el balón con facilidad”. El extremo tendrá que ser menos apresurado con sus decisiones, pues ya le dan duro en Brasil por abusar de su rapidez en cancha.

Fernando Diniz habló sobre el partido que tuvo Marino Hinestroza afirmando que, “Brenner e Hinestroza, ambos con tiempo de inactividad, llegaron y se pusieron a disposición. En los entrenamientos, pensé que estaban bien. Creo que son jugadores con mucha calidad, y esperamos que alcancen su mejor nivel rápidamente”.

Además, el partido fue en el Sao Januário, casa del Vasco da Gama, pese a haber jugado en condición de visitante, “en cualquier caso, les vino bien debutar, sentir el ambiente de Sao Januário, el campo en el que jugarán muchas veces y la tendencia es de mejora para ambos”.

De Johan Rojas y de Carlos Cuesta también los evaluaron con buenos partidos, excepto por una amarilla para el defensor central y una chance que falló sobre el final. De Rojas afirman que, “el jugador más lúcido del Vasco sobre el terreno de juego. Aportó opciones de pase en el mediocampo, dio un golpe al larguero y asistió a Puma con un buen pase filtrado. Se cansó en la segunda mitad”.