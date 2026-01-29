Se ha especulado mucho tiempo con la continuidad de Jhohan Romaña en el fútbol argentino, desde el 2024 hace parte de San Lorenzo de Almagro, teniendo grandes actuaciones que lo dejaron en la mira de varios equipos, entre ellos el gigante River Plate.

Lea también Millonarios va por técnico argentino: sonó varias veces para Santa Fe

Johan Romaña comenzó su carrera como profesional en el año 2016, en el cuadro Deportivo Independiente Medellín; dio el salto al exterior y desembarcó en Guaraní de Paraguay; recalando en el 201y 2022 en el Austin FC, de la MLS.

En el año 2023 decide retomar su carrera en Paraguay, Con Olimpia, anotando 15 goles, que lo dejaron en la mira de San Lorenzo. Durante dos temporadas el colombiano ha sumado 61 anotaciones, sus registro hacían pensar que iba a ser el refuerzo en River Plate, quienes buscan desesperadamente un delantero centro.

Romaña se queda en San Lorenzo: "fueron días muy difíciles para mí y para mi familia "

El jugador colombiano aseguró: “Ahora más tranquilo, fueron días muy difíciles para mí y para mi familia por todo lo que se dijo. Sigo con mi mente acá, yo nunca he presionado para salir como se dijo”.

El delantero colombiano dijo en la zona mixta luego de la victoria sobre Gimnasia de Mendoza: “Yo siempre voy a optar por lo que sea mejor para el club. Tuve ofertas muy grandes que a mí y a mi familia nos cambiaban la vida. Me quedé y quiero seguir peleando, seguir ayudando a mis compañeros y al cuerpo técnico”.

El jugador en la baraja de River Plate: "soy un hombre de palabra, estoy acá poniendo el pecho"

Comentó que no vivió los mejores días, viviendo una presión constante ante los hinchas por definir su futuro: “Mi familia lo sufrió mucho por todo lo que dijeron, pero yo tengo códigos. Yo sé qué dije y me mantengo en eso, soy un hombre de palabra, estoy acá poniendo el pecho”, señaló.

Lea también Millonarios va por técnico argentino: sonó varias veces para Santa Fe

Finalmente, el jugador colombiano se ratificó en el conjunto de Almagro: “Contento por estar acá, contento por el respaldo del entrenador. Fue una persona clave para que yo hoy en día tenga la cabeza acá. Espero poder cosechar triunfos con San Lorenzo”.