Millonarios va por técnico argentino: sonó varias veces para Santa Fe

Así como el segundo semestre del 2025, el arranque de Millonarios no fue como se esperaba. El club se armó, algo que no sucedió el año pasado y, por la calidad de los fichajes, además del regreso de Radamel Falcao García, se preveía que las cosas podían funcionar.

Sin embargo, en este arranque del primer semestre del 2026, Millonarios perdió ante Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, cada uno de los encuentros con el mismo resultado de 2-1. Ante esta situación adversa de arrancar el torneo con tres caídas y sin unidades, la directiva albiazul tomó la decisión de cesar a Hernán Torres.

El entrenador ibaguereño había defendido a capa y espada su trabajo, pero la situación parecía insostenible por las malas presentaciones que han demostrado. A partir de ese momento, el club tendrá que buscar un director técnico que pueda suplir a Hernán Torres e iniciar con salir de la crisis. Guillermo Arango en La FM Más Fútbol reveló los detalles del estratega que buscan.

SERÁ ARGENTINO: HAY CANDIDATOS FUERTES

Guillermo Arango dio a conocer los nombres que suenan para Millonarios, “son realidad en este momento, sobre todo dos técnicos. El primero y el que más gusta es Gustavo Álvarez. Es un técnico argentino que tiene 53 años. En el fútbol argentino no tiene mucha trayectoria, donde más se conoce fue en Chile sacando campeón a Huachipato y dirigió la Universidad de Chile”.

En un equipo con mayor categoría como la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez quedó campeón de la Copa de Chile y Superliga de Chile. “Hasta hace poco era técnico de dirigir a la selección de Perú que habla bien de su ‘background’ como técnico. Pero, según me están escribiendo en estos momentos, está descartado. Me habían dicho que era complicado, pero es el nombre que más gusta”, aseveró Arango.

Millonarios ya habría empezado las negociaciones con Gustavo Álvarez y es una posibilidad real, afirmó Guillermo Arango. Además, indicó que, “me habían dicho que no podía decirlo, pero el señor Carlos Alemán lo lanzó en su cuenta de Twitter (X) entonces qué hago. El que gusta a la dirigencia de Millonarios es Fabián Bustos”. El entrenador argentino había sonado para Atlético Nacional y para Independiente Santa Fe. De hecho, los cardenales estaban cerca de firmar al técnico ex Universitario de Deportes, pero se decantaron por Pablo Repetto.

“Es un técnico cordobés, fue campeón con Universitario del Perú con una amplia trayectoria dirigiendo a Santos de Brasil, Barcelona de Guayaquil donde fue exitoso. Hizo muy buena Copa Libertadores hace unos años. También dirigió Deportivo Quito, Macará, esos dos técnicos suenan”, afirmó Guillermo Arango.

Sobre Ariel Holan, Guillermo Arango comentó, "también gusta, es un técnico que está siendo considerado, está en carpeta, pero los que más llaman la atención son Fabián Bustos y Gustavo Álvarez". Entre las prioridades es traer a un entrenador argentino antes del fin de semana y que sea un perfil que haya sido campeón.

¿RAFAEL DUDAMEL, DESCARTADO?

Uno de los nombres que más gusta es Rafael Dudamel. Sin embargo, Guillermo Arango afirmó que, “lo que ya es casi definido es que el técnico en un 95% será argentino. Le descarto a Dudamel y a cualquier entrenador colombiano. Dudamel sí fue ofrecido la semana pasada”.

Mariano Olsen también indicó que, en estos momentos, el entrenador venezolano no ha sido contactado. La decisión es del director deportivo, Ariel Michaloutsos, de acuerdo con Guillermo Arango, y sentenció que en Millonarios le comunicaron, “sabemos que es un técnico capaz, entendemos sus condiciones, pero queremos ir por otra línea”.