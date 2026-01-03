Jhon Arias dijo presente en Premier: Así fue el primer gol del colombiano

Jhon Arias por fin pudo celebrar en Inglaterra. Este sábado, el atacante colombiano marcó su primer gol en la Premier League durante el duelo entre Wolverhampton y West Ham, disputado en el Molineux Stadium, un tanto que significó un alivio personal y una inyección anímica para su equipo.

El futbolista de la Selección Colombia fue el encargado de romper el cero en el marcador tras una acción por la banda izquierda. Hwang Hee-chan desbordó, ganó la línea de fondo y envió el balón al área, donde Arias, casi desde el suelo, logró empujarla para mandarla al fondo de la red y desatar la celebración local.









Se rompe la sequía

El gol tuvo un sabor especial para Arias, ya que no marcaba desde el 21 de junio, cuando le anotó a Ulsan Hyundai en la fase de grupos del Mundial de Clubes, en un partido que Fluminense ganó 4-2. Desde entonces, el colombiano no había vuelto a convertir ni con Wolverhampton ni con la Selección Colombia.

La anotación llega en un momento clave, pues los Wolves atraviesan una campaña complicada y no tiene margen de error si quiere evitar el descenso. Arias, que ha sido constante en esfuerzo y despliegue, necesitaba este gol para ganar confianza y consolidarse en el ataque del equipo.

Un arranque esperanzador de año

Con este tanto, Jhon Arias arranca el año rompiendo una larga sequía y enviando un mensaje claro, está listo para asumir mayor protagonismo en la Premier League. Wolverhampton espera que este gol sea el punto de partida para una reacción colectiva en una temporada que exige resultados inmediatos.



