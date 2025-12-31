Jhon Arias no saldrá de Inglaterra: "Me necesitan acá"

Jhon Arias volvió a dar la cara en un momento complejo para el Wolverhampton. Tras el empate 1-1 ante el Manchester United en Old Trafford, el colombiano habló sobre su presente en la Premier League y fue claro frente a los rumores que lo vinculan con un regreso a Brasil.





“La Premier era mi sueño”

En diálogo con ESPN, Arias reconoció que es normal que desde Brasil sigan atentos a su situación, especialmente por el nivel que mostró con Fluminense, club al que guarda un cariño especial. Sin embargo, dejó claro que hoy su prioridad está en Inglaterra.

“Es normal que se hable de equipos brasileños. Tomo como un halago que se me recuerde bien allá, pero la Premier es la mejor liga del mundo, exige estar siempre a un alto nivel. Sabía a lo que venía y me enorgullece estar acá”, afirmó el volante de 28 años, descartando así una salida inmediata rumbo a Brasil, donde Flamengo ha sido mencionado como posible interesado.

Compromiso total con Wolverhampton

Arias fue directo al señalar que, más allá de los rumores, su cabeza está puesta en ayudar a Wolves a revertir su mala campaña. El equipo es último en la tabla con tres puntos y, aunque el colombiano ya suma 20 partidos, todavía no registra goles ni asistencias, situación que ha generado críticas.

“Todos saben el cariño que tengo por Fluminense, pero ahora me debo a Wolverhampton. Es un club que me necesita en este momento y sé que puedo ser mejor”, aseguró.

Ilusión de cambio para 2026

Pese al complicado panorama, Arias se mostró optimista con lo que viene. Considera que el empate ante el United puede ser un punto de partida para mejorar resultados y rendimiento en 2026.

“Tenemos las herramientas, la Premier es muy competitiva, pero confío en el grupo y en lo que podemos dar. Ojalá este nuevo año venga con mejores actuaciones y resultados”, concluyó.

Wolverhampton abrirá el 2026 enfrentando al West Ham el próximo sábado 3 de enero, en un duelo clave en la lucha por salir del fondo de la tabla. Arias quiere ser protagonista de esa reacción.