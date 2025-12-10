Jhon Arias responde por su futuro: ¿Se va o se queda?

No son los mejores días para Jhon Arias en Inglaterra. El extremo colombiano, que llegó al Wolverhampton como una de las apuestas ofensivas tras su exitoso paso por Fluminense, aún no ha podido mostrar su mejor versión en la Premier League y eso ha encendido rumores sobre su futuro cercano.

En la recta final de 2025 y con la apertura del mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, empiezan a surgir versiones que lo ponen de regreso en Brasil, donde dejó una huella imborrable.

Clubes brasileños al acecho

Cruzeiro, Flamengo y Palmeiras aparecen como posibles interesados en hacerse con sus servicios, confiando en que Arias pueda recuperar el nivel que lo llevó a brillar en Río de Janeiro.

Sin embargo, ante tanta especulación, el propio jugador decidió aclarar la situación en entrevista con Flashscore, dando calma a la afición de los Wolves:

“Creo que es normal. En el fútbol siempre hay rumores… Es parte del proceso”, señaló.

El colombiano también reconoció que el difícil momento deportivo del equipo ha alimentado versiones:

“La situación actual del club no es la mejor, tuvimos un muy mal comienzo de temporada”.

¿Regreso a Brasil? Arias responde

Lejos de cerrar la puerta, Arias fue sincero sobre los rumores provenientes del país que lo vio consolidarse:

“La gente ya está pensando en la próxima temporada, y surgen estos rumores. Con el mercado abierto, aumentarán las especulaciones sobre algún gran club brasileño, pero estoy tranquilo, trabajando para cambiar lo que estamos viviendo”.

Por ahora, la decisión es clara, se queda en Wolverhampton. El jugador confía en revertir el presente y volver a ser determinante para ganarse un lugar en la selección de cara al Mundial 2026.

Con el mercado de enero próximo a abrir, su nombre seguirá apareciendo en el radar sudamericano. Pero mientras tanto, Arias enfoca la mirada en un solo objetivo, renacer y brillar en la Premier League.