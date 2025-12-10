Defensa de la Selección Colombia está en el radar de Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella ha puesto sus ojos en una de las jóvenes promesas del fútbol femenino colombiano. Se trata de Mary Álvarez, defensa de 20 años y actual jugadora de Atlético Nacional, quien podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas semanas.

Lea también Primera decisión de Nacional tras quedar eliminado de la Liga BetPlay 2025-II

Según informó el periodista Julián Capera, el club francés no solo está interesado en la colombiana, sino que ya “avanzó” en las conversaciones. El reporterio añadió que existen diálogos formales y que el fichaje podría concretarse pronto si todo sigue por buen camino.

El nombre de Álvarez no solo llamó la atención en Francia. De acuerdo con la misma información, equipos como West Ham, París FC, Madrid CFF, un club de Suecia y otro de México también la han sondeado recientemente.

En Nacional, la intención es vender a la futbolista, cuyo pase pertenece completamente al club antioqueño. Su salida se ve como una oportunidad tanto para la jugadora como para la institución.

Álvarez, nacida en Cartagena, ha sido internacional en categorías juveniles con la Selección Colombia, proceso en el que se consolidó como una defensa con personalidad, salida clara y buen juego aéreo.

Antes de llegar a Atlético Nacional, militó en Independiente Santa Fe, club con el que empezó a mostrar su potencial en la Liga Femenina BetPlay.

El interés del Marsella se da en un momento clave para la futbolista, que viene de un semestre sólido con Nacional y de mayor visibilidad internacional.

Si se concreta la operación, Mary Álvarez se uniría al creciente grupo de colombianas que da el salto a las principales ligas europeas, en un movimiento que promete impulsar su carrera y enriquecer el proyecto deportivo del Marsella.