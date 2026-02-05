Jhon Arias regresará a Brasil: hay decisión entre Palmeiras y Fluminense

A mediados del 2025, Jhon Arias no solo sorprendió, dio un salto de calidad, rumbo a la Premier League. Su desempeño con Fluminense lo dejó como uno de los mejores jugadores del Brasileirao y además, entre los favoritos de todo el continente, con la opción de partir rumbo a Europa. La calidad del colombiano fue apetecida e Inglaterra, terminó siendo ese destino.

Wolverhampton decidió fichar a Jhon Arias, por una cifra cercana a los 20 millones de euros. La idea del elenco dirigido por Rob Edwards era la de tenerlo y que aportara a uno de los objetivos en la temporada: permanecer en la Premier League. Sin embargo, los resultados de los Wolves, en esta temporada, están lejos de ser lo esperado, además, se le suma el rendimiento del colombiano.

Jhon Arias llegó con altas expectativas, para ver en qué forma encajaría en la Premier League. De hecho, no estuvo presente en una de las convocatorias de la Selección Colombia, con el objetivo de adaptarse al fútbol británico. Pese a esto, las cosas no han salido según lo esperado.

Ahora, el destino de Jhon Arias parece estar sellado. Desde Brasil llegaron dos ofertas para concretar su fichaje: Palmeiras y Fluminense.

Palmeiras y Fluminense, por el fichaje de Jhon Arias

Wolverhampton está en la última casilla de la Premier League con 8 unidades. El cuadro británico estaría en la disposición de buscarle salida a Jhon Arias, quien no ha cumplido las expectativas.

Fluminense tenía la opción de fichar a Jhon Arias, sin embargo, no llegaron a los valores esperados por Wolverhampton. De acuerdo con información del medio brasileño, UOL, Palmeiras ganaría el pulso y pagarían 25 millones de euros por el colombiano.

El elenco de Rio de Janeiro tenía la chance de responder hasta el 4 de febrero. Sin embargo, Palmeiras se adelantó y tomó la ventaja. El medio Globo Esporte agregó “El Fluminense no conseguiría alcanzar esa cantidad y entiende que ha llegado a su límite financiero”.

Palmeiras, el destino de Jhon Arias

Pameiras pagaría los 25 millones de euros. Además, la presidenta del club, Leila Pereira, tuvo que ver en el negocio, para convencer a Jhon Arias “Arias aún tená dudas sobre su regreso a Brasil, pero Leila Pereira habló con el jugador para presentarle el proyecto de Palmeiras. Su entorno lo ve más inclinado a aceptar”.