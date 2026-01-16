Jhon Arias cambia de planes: nuevo equipo pelea por su fichaje desde Brasil

Jhon Arias sigue siendo noticia en el mercado de fichajes del fútbol brasilero. El mediocampista de la Selección Colombia fue mencionado como una de las alternativas de Palmeiras y Flamengo. Sin embargo, todas las fichas apuntaban a que el cafetero llegaría al verdao.

Lea también James se acerca a la MLS: revelan lo que le pagaría su nuevo equipo para 2026

Los campeones y subcampeones del Brasileirao 2025 ven al colombiano como una carta de peso que puede sacudir el mercado de pases. Pesé a su paso por Fluminense, el ex América de Cali es uno de los jugadores de mayor regularidad durante los últimos años en Brasil.

Inicialmente, Wolverhampton ha planteado la posibilidad de dejar ir al cafetero si la cifra por su venta es convincente. Todo apunta que con un pago de 20 millones de euros la salida podría darse. Sin embargo, en las últimas horas otro club se sumó a la carrera por su fichaje.

En otras noticias

Aunque la prioridad de las negociaciones era para Palmeiras, equipo que en las últimas semanas ha negociado fuertemente la opción de fichar a Arias, la intervención de Fluminense cambiaría las chances radicalmente.

Para el fichaje de Arias tras conocerse el interés de nuevos equipos, los Wolves podrían exigir hasta 25 millones de dólares, pero facilitaría una negociación mano a mano justo con el equipo que le hizo su venta.

Sin embargo, Arias no estaría totalmente seguro de volver a Sudamérica. Pesé a los malos resultados en Inglaterra, en los últimos partidos el jugador se ha venido afianzando y quiere reversar el mal arranque de su experiencia europea.

Lea también Falcao eligió su mejor dupla en la Selección Colombia: Hay sorpresa

Desde el entorno de Arias se habla de su continuidad en Europa. El jugador de la Selección Colombia siente que ha ido ganando la confianza del entrenador y por ello quiere permanecer en suelo europeo.