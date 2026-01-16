Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Jhon Arias

Jhon Arias cambia de planes: nuevo equipo pelea por su fichaje desde Brasil

El colombiano se perfila como uno de los jugadores colombianos que dejará el fútbol inglés.
Jhon Edison Sandoval Castro
Jhon Arias celebra su primer gol en Premier
Jhon Arias celebra su primer gol en Premier // X - @TouchlineX

Jhon Arias sigue siendo noticia en el mercado de fichajes del fútbol brasilero. El mediocampista de la Selección Colombia fue mencionado como una de las alternativas de Palmeiras y Flamengo. Sin embargo, todas las fichas apuntaban a que el cafetero llegaría al verdao.

James se acerca a la MLS: revelan lo que le pagaría su nuevo equipo para 2026

Lea también

James se acerca a la MLS: revelan lo que le pagaría su nuevo equipo para 2026

Los campeones y subcampeones del Brasileirao 2025 ven al colombiano como una carta de peso que puede sacudir el mercado de pases. Pesé a su paso por Fluminense, el ex América de Cali es uno de los jugadores de mayor regularidad durante los últimos años en Brasil.

Inicialmente, Wolverhampton ha planteado la posibilidad de dejar ir al cafetero si la cifra por su venta es convincente. Todo apunta que con un pago de 20 millones de euros la salida podría darse. Sin embargo, en las últimas horas otro club se sumó a la carrera por su fichaje.

En otras noticias

Aunque la prioridad de las negociaciones era para Palmeiras, equipo que en las últimas semanas ha negociado fuertemente la opción de fichar a Arias, la intervención de Fluminense cambiaría las chances radicalmente.

Para el fichaje de Arias tras conocerse el interés de nuevos equipos, los Wolves podrían exigir hasta 25 millones de dólares, pero facilitaría una negociación mano a mano justo con el equipo que le hizo su venta.

Sin embargo, Arias no estaría totalmente seguro de volver a Sudamérica. Pesé a los malos resultados en Inglaterra, en los últimos partidos el jugador se ha venido afianzando y quiere reversar el mal arranque de su experiencia europea.

Falcao eligió su mejor dupla en la Selección Colombia: Hay sorpresa

Lea también

Falcao eligió su mejor dupla en la Selección Colombia: Hay sorpresa

Desde el entorno de Arias se habla de su continuidad en Europa. El jugador de la Selección Colombia siente que ha ido ganando la confianza del entrenador y por ello quiere permanecer en suelo europeo.

En esta nota

Jhon Arias Mercado de Fichajes Fluminense