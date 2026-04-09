Jhon Arias vivió momento especial en el duelo de Libertadores vs. Junior

Uno de los partidos que más expectativa generó, en esta primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, fue el cruce entre Palmeiras y Junior. El partido terminó empatado a un gol, donde el cuadro barranquillero (haciendo de local en Cartagena) tuvo chances para quedarse con el triunfo, dejando pasar la chance de iniciar de la mejor forma el certamen.

El colombiano disputó los 90 minutos del compromiso, siendo importante en el funcionamiento del elenco de Abel Ferreira. Se ha ganado, con trabajo, un lugar entre los titulares, luego de su regreso a Brasil, tras el paso por la Premier League.

Este partido fue especial para Jhon Arias, quien no solo regresó a su país, sino que en la tribuna tuvo varios espectadores. Esos que lo han acompañado desde sus inicios, en el 2018, en Llaneros.

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Varios espectadores de lujo, pues la familia de Jhon Arias estuvo presente en las tribunas del estadio Jaime Morón, acompañando a su hijo, primo, hermano.

Jhon Arias y el acompañamiento de su familia en el partido Junior vs. Palmeiras

La familia de Jhon Arias estuvo presente en el partido entre Junior vs. Palmeiras, en el estadio Jaime Morón. De hecho, el hermano del jugador confesó que cuando vieron el sorteo en familia y salió la balota del cuadro barranquillero, lo llamó y hablaron del partido en le heroica.

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No solo fue la ilusión del hermano, sino de la mamá, viviendo el sueño de su hijo, como jugador profesional.

Los números de Jhon Arias en Junior vs. Palmeiras

Jhon Arias disputó todo el juego vs. Junior. En total, concretó 5 pases claves, con el 96% de precisión en los pases.

¿Cuál es el próximo partido de Jhon Arias con Palmeiras en Brasileirao y Libertadores?

Jhon Arias tendrá un duelo determinante en el Brasileirao. Enfrentará el domingo 12 a Corinthians y el jueves 16, recibirán a Sporting Cristal en Sao Paulo.