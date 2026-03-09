Jhon Arias ganó su primer título con Palmeiras y fue protagonista

El futbolista colombiano Jhon Arias celebró este domingo su primer título con Palmeiras, luego de que el equipo paulista se consagrara campeón del Campeonato Paulista.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira venció 1-2 al Grêmio Novorizontino en la final disputada este domingo 8 de marzo, resultado con el que aseguró el trofeo.

Gracias a este triunfo, Palmeiras alcanzó su título número 27 en el Campeonato Paulista, consolidándose como uno de los clubes más dominantes del estado de São Paulo.

El partido comenzó con intensidad y el Verdão abrió el marcador muy temprano, apenas a los seis minutos, tras una jugada de pelota quieta que terminó en gol del defensor Murilo Cerqueira.

En esa acción, el balón quedó suelto en el área tras un rebote en el poste y Murilo aprovechó para enviar la pelota al fondo de la red, dándole la ventaja inicial a Palmeiras.

Sin embargo, el equipo del interior reaccionó y logró el empate cerca de los 20 minutos gracias al mediocampista Matheus Bianqui, quien igualó el marcador y puso suspenso al encuentro.

Ya en la segunda parte apareció el delantero Vitor Roque, que sentenció el compromiso con el 1-2 definitivo tras una jugada en la que el colombiano Jhon Arias participó con una asistencia clave.

Con este resultado y el 1-0 obtenido en el partido de ida, Palmeiras se quedó con la serie con un marcador global de 3-1 para levantar un nuevo trofeo estatal.

De esta manera, el equipo paulista rompió su racha sin títulos —la más larga desde la llegada de Abel Ferreira a finales de 2020— y volvió a celebrar, repitiendo además la conquista del Paulista que ya había ganado en 2024 frente al Santos FC.