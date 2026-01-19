Jhon Jader Durán cambiaría de equipo en 2026: así sería el plan del colombiano

Jhon Jader Durán sigue siendo una de las principales referencias del fútbol colombiano. El atacante del Fenerbahçe ha marcado diferencia por su nivel dentro de las canchas, pero su carácter ha terminado costándole más de lo esperado.

Sin embargo, en las últimas semanas, el delantero con pasado en Aston Villa parece ir en camino a recuperar su mejor versión. El jugador surgido en Envigado ha vuelto a ser desequilibrante dentro de los terrenos de juego y ha mostrado que es uno de los mejores delanteros que militan en el fútbol de Turquía.

Por ello, desde el entorno más cercano al futbolista se ha confirmado que la decisión sbre su continuidad en Fenerbahçe ya está tomada. Para Durán la idea es seguir siendo protagonista en el cuadro turco y una vez que pase la Copa del Mundo, poder regresar a una liga de élite como la Premier League, la Liga de España o la Serie A de Italia.

El delantero sabe que su potencia le da para competir mano a mano en una de las ligas top de Europa. Por ello, Jhon Jader cree que si sigue a su ritmo actual tendrá la chance de ser tenido en cuenta como uno de los elegidos para jugar el Mundial con Colombia y así mismo relanzar su carrera profesional.

Durán sabe que su apuesta no es sencilla. Lo primero en el camino es tener asegurada su presencia en el combinado tricolor, donde no ha estado presente en los últimos juegos. La posibilidad cercana está en los amistosos de Colombia para el mes de marzo ante Croacia y Francia.

Ahora, con el paso del tiempo, el delantero sabe que su puesto en la Selección Colombia no es fijo. La llegada de Luis Suárez y el crecimiento de otros atacantes pone en duda su presencia en la Copa del Mundo 2026 dentro de la lista de jugadores



