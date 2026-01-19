James Rodríguez sigue sin anunciar de manera oficial cuál será su siguiente equipo. El capitán de la Selección Colombia terminó su paso por León de México en medio de las dudas y la polémica. Ahora, con el reto de tener ritmo para el Mundial 2026, el capitán de la tricolor está obligado a encontrar un nuevo destino.

Hace unos días se reveló que, entre las opciones, el 10 cucuteño tenía chances para llegar al fútbol argentino, una oferta de un equipo en Colombia y la posibilidad de ir a la MLS. Todo apunta a que entre las diferentes opciones para el ex Real Madrid la posibilidad de jugar en Estados Unidos es la que más le agrada.

Entre las opciones mencionadas se habló de Austin FC y Cloumbus Crew. Desde los Estados Unidos y México surgieron varias versiones de prensa que relacionaban al cafetero con los elencos de Ohio y Texas. Sin embargo, el mediocampista no ha firmado con ninguno de los dos elencos, pero tiene claras las razones para irse a la MLS.

Las tres razones por las que James eligería jugar en la MLS

Libertad y menos presión mediática: Con un reciente pasado en ligas de mucho impacto mediático como Brasil y México, el cucuteño busca un espacio de menor presión. La Liga estadounidense permite libertades a los futbolistas que no existen en ningún otro lugar. Pese a ser una figura reconocida, el colombiano podría disfrutar de espacios como un cine, un parque, entre otros.

Cercanía con el Mundial: James sabe que jugar en Estados Unidos para esta temporada no es algo casual. Los escenarios de la Copa del Mundo y las condiciones climáticas son buenas para poder adaptarse de cara al último gran reto de su carrera deportiva. El '10' quiere ser protagonista en el Mundial y seis meses viviendo y jugando en Estados Unidos, pueden ser un factor que le ayude para este objetivo.

Liderazgo: Sin importar el equipo que elija, James llegará como una estrella a su nueva escuadra. El futbolista con pasado en Bayern Múnich es un jugador de alto reconocimiento y su nombre lo pone como un futbolista franquicia para cualquier elenco de la MLS. Además, su edad y recorrido ya hablarían de por sí de una de las principales incorporaciones de la liga norteamericana.

Se espera que en los próximos días haya novedades sobre el futuro del '10' colombiano. Aunque en días anteriores se habló de propuestas en Sudamérica, la idea de James Rodríguez es irse a la MLS. El capitán espera definir su futuro lo antes posible para empezar su camino de preparación deportiva rumbo a la Copa del Mundo.