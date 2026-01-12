Jhon Solís saldría del Girona: ficharía por club histórico de Inglaterra

Jhon Solís, mediocampista de 21 años, está a punto de cerrar un capítulo en Girona FC para abrir otro lleno de expectativas en el exigente fútbol inglés.

Lea también James sigue sin definir su futuro: Columbus Crew puso fecha limite para un acuerdo

Su nombre, que en semanas recientes también sonó con fuerza en la Liga MX, terminaría inclinándose hacia la Championship, una competencia reconocida por su intensidad, ritmo alto y constante lucha física.

La historia de Solís comenzó a tomar forma en Atlético Nacional, club en el que mostró desde temprano condiciones para competir al máximo nivel. Su potencia, despliegue y capacidad para cumplir funciones mixtas en la mitad del campo despertaron el interés del Girona, que decidió apostar por él como un proyecto de mediano y largo plazo. Sin embargo, el paso por LaLiga no fue sencillo.

Aunque sumó minutos y experiencia, nunca logró consolidarse como titular fijo, en parte por la alta competencia interna y los ajustes tácticos del equipo catalán. En ese contexto, la llegada de nuevos refuerzos y la necesidad de reorganizar la plantilla aceleraron las conversaciones sobre una posible salida.

Durante varios días, desde México surgieron versiones que lo vinculaban con Tigres, al punto de señalarlo como “la primera opción” para reforzar el medio campo. Las negociaciones, no obstante, no llegaron a buen puerto. Las diferencias económicas y la intención del Girona de priorizar una venta en Europa terminaron enfriando ese escenario.

En otras noticias

Fue entonces cuando apareció con fuerza el Birmingham City, institución histórica del balompié inglés que busca regresar a los primeros planos. Desde Inglaterra se habló de un “acuerdo total” entre los clubes, con un contrato que se extendería hasta 2028 y una transferencia que permitiría al conjunto español recuperar buena parte de la inversión realizada.

La Championship se ha convertido en un destino atractivo para jóvenes sudamericanos que buscan adaptación, continuidad y visibilidad. No es una liga sencilla, pero sí un escenario ideal para fortalecer el carácter y pulir aspectos tácticos.

Jhon Solís llega con el cartel de futbolista moderno, capaz de recorrer áreas, presionar alto y aportar equilibrio. En Birmingham confían en que su perfil encaje en un proyecto que combina ambición deportiva con una visión a futuro.

Desde Girona, la operación también se entiende como una jugada estratégica. Liberar un cupo y obtener recursos frescos permitirá ajustar la nómina y avanzar en nuevas incorporaciones. Además, el club considera que el mediocampista necesitaba un contexto distinto para explotar todo su potencial.

Lea también Falcao eligió su mejor dupla en la Selección Colombia: Hay sorpresa

El propio entorno del jugador ha transmitido tranquilidad y optimismo, señalando que se trata de “una decisión pensada para crecer” y de un desafío que asume con madurez. Birmingham, por su parte, apuesta a que su energía y juventud se conviertan en piezas clave de un equipo que sueña con el ascenso.